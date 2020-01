Yedi Yaşındaki Çocuk AirPods Yuttu

Apple Airpods muhtemelen tatil döneminde en çok alınan hediyelerin başında geliyordu. Yurtdışında yılbaşı hediyesi olarak birbirine Airpods alanların sayısının milyonları bulduğu söylenirken, Airpods'un adı bu sefer bambaşka bir şeye karıştı: 7 yaşındaki küçük çocuk, hediye gelen Airpods'u yuttu.

Ufaklığın annesi Kiara Stroud, yavrusunun kulaklığı yuttuğunu farketmesinin hemen ardından hastaneye koştu. Kısa süre içerisinde çocuk hastaneye yetiştirilirken, ilk müdahale yapıldı.

Doktorlar ilk olarak çocuğun gerçekten kulaklığı yutup yutmadığını görmek için röntgen çektiler. Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi Airpods röntgende hemen kendini belli etti.

Yapılan incelemelerin ardından Airpods'un çocuğun sisteminde doğal olarak ilediği tespit edildi ve herhangi cerrahi bir müdahaleye gerek olmadığı söylendi.

Kısa süre sonra çocuğun vücudundan atılacak olan Airpods'un solunum yollarını tıkama ya da mideye hasar verme ihtimalinin de bulunduğunu aktaran doktorlar, böylesine küçük şeylerin çocuklardan uzak tutulması gerektiğini hatırlattılar.

A 7 y/o boy got some AirPods for Christmas & a couple days later - he accidentally swallowed one! It’s still in his stomach now bc doctors said it’s best to let it come out on its own. You’ll only see this family’s exclusive story on Ch2 Action News. Tune in at 4 & 5pm pic.twitter.com/5n0FR6Kwoz