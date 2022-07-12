Yapılan bir araştırmaya göre yemeğe tuz atmak ömrü kısaltıyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı araştırma, pişmiş yemeklerin üzerine tuz eklemenin erken ölümle bağlantılı olduğunu gözler önüne serdi. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yemeğe Tuz Atmak Ömrü Neden Kısaltıyor?

The Guardian'daki habere göre bilim insanları, yemeğin üzerine tuz eklemenin erken ölümle bir bağlantısının olup olmadığını anlamak için bir araştırma gerçekleştirdi. 500 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada pişmiş yemeklerin üzerine tuz eklemenin ömrü kısalttığı sonucuna varıldı.

Yapılan araştırma ile beraber pişmiş yemeklerin üzerine tuz eklemenin erkeklerin ömrünü iki yıl, kadınların ömrünü ise 1,5 yıl azalttığı ortaya çıktı. Çalışmayı yöneten Prof. Lu Qi, gerçekleştirdikleri araştırmanın yemeğe tuz atmak ve erken ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olduğunu belirtti.

Prof. Qi, sofrada yer alan yani pişmiş yemeklerin üzerine daha az tuz eklemenin ya da hiç tuz atmamanın sağlık açısından önemli yararları olacağını ifade etti.

Birleşik Krallık'ta yapılan araştırma kapsamında katılımcılar ortalama dokuz yıl boyunca izlendi. Çalışmaya katılan kişilere dijital anket aracılığı ile sofradaki yemeklere tuz ekleyip eklemedikleri ve ne sıklıkla tuz attıkları soruldu.

Tuz alımını doğru bir şekilde takip etmek zor çünkü birçok işlenmiş gıda yüksek düzeyde tuz içerir. Batı toplumlarında sodyum yani tuz alımının yaklaşık yüzde 70'lik kısmını işlenmiş ve hazır gıdalar oluşturur.

Pişmiş yemeklerin üzerine tuz eklemek, bir kişinin tuzlu yiyecekleri tercih ettiğinin çok iyi bir göstergesidir. Bu sebepten ötürü araştırma ekibi, analizlerini bu ölçüme odakladı.

Araştırma kapsamında yaş, cinsiyet, etnik köken, yoksunluk, vücut kitle indeksi, sigara içme, alkol alımı, fiziksel aktivite, diyet, diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi tıbbi durumlar gibi sonuçları etkileyebilecek çeşitli faktörler göz önünde bulunduruldu.

Göteborg Üniversitesi Sahlgrenska Akademisinde kıdemli bir araştırmacı olan Prof. Annika Rosengren, tuz için optimal bir seviye olduğunu yani beslenmeden tamamen çıkarılamayacağının altını çizdi.

Prof. Annika Rosengren, normal düzeyde tuz tüketen sağlıklı insanların tuz alımı konusunda çok fazla endişelenmenize gerek olmadığını söyledi. Prof. Rosengren, pişmiş yemeklerine üzerine tuz eklememenin, tuzu azaltmayı başarmanın bir yolu olduğunu ifade etti.