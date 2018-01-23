Yemek Kartı Setcard Hacklendi, 400 Bin Kişi Mağdur Oldu

Yemek kartı sektöründe pek çok müşterisi bulunan Setcard, geçtiğimiz gün şok eden bir hacklenme ile karşı karşıya kaldı. Siber saldırıya maruz kalan Setcard'ın tüm bilgileri sızdırılırken ayrıca bu saldırıdan kullanıcılar da etkilendi. Olaydan tam 400 bin kullanıcının Setcard hesabı etkilenirken, konu hakkında çalışma başlatıldı.

Şu anda herhangi bir sorunun olmadığını ve kullanıcıların rahat olması gerektiğini belirten Setcard müdürü Orkan Baki, sistemin birkaç gün içerisinde normale döneceğini ifade etti. Açıklamasında "Çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan 400 bin kullanıcımız etkilendi. Sistemlerimizi tekrar eskisi gibi hizmete almak için mücadele veriyoruz. Ancak bu çok kolay bir durum değil” sözlerine yer veren Müdür, durumdan etkilenen kart sahiplerinden özür dilemeyi ihmal etmedi.

Yemek kartı hizmetinde çok önemli bir şirket olan Setcard, yıllık 1 milyar liranın üzerinde işlem hacmini elinde bulunduruyor. 30 bin restoran ile geniş bir yelpazeye erişim sağlayan Setcard, bu siber saldırının etkisini çabucak unutacaklarını belirtti ve Müdür Orkan Baki şunları kaydetti: “Şirketin iflası gibi bir durum söz konusu bile değil. Biz Türkiye’de yemek kartı hizmetini sunan en büyük yerli oyunculardan biriyiz. Bugüne kadar da karşı karşıya kalmadığımız bir durum söz konusu. 7-8 farklı noktadan tüm altyapı sistemlerimize saldırı düzenlendi."

Ayrıca dışardan da destek aldıklarını belirten müdür, sosyal medyada dolaşan iddiaların doğru olmadığını ifade etti ve açıklamasını şu şekilde bitirdi: "Amerikalı uzmanlardan da destek alıyoruz. Bu sorunu en yakın zamanda çözüme kavuşturacağız. Bakiyesi sıfırlanan ya da fazla para olan hesaplarla ilgili olarak da düzenlemeler en yakın zaman içerisinde yapılacaktır.”