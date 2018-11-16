Yemek Kartı Şirketlerine Devasa Rekabet Cezası

Rekabet Kurulu, bir süredir inceleme altına aldığı yemek kartı şirketlerine devasa cezalar kesti. Sodexo, Edenred ve Network Servisleri A.Ş.’ye rekabet ihlali gerekçesiyle ceza kesildiğini duyuran Rekabet Kurulu, ödenecek cezaları da belirledi.

Rekabet Kurulunun internet sitesi üzerinden paylaşılan ceza haberi, bir süredir devam eden araştırma çalışmalarının tamamlandığını da göstermiş oldu. Yapılan açıklamada, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Detaylı araştırmaların ardından mezkur şirketlerin, tek el konumuna geçerek rekabeti ihlal ettikleri ve kendi aralarında komisyon anlaşmaları yaparak, yasaları çiğnedikleri ortaya çıkarıldı. Oluşan kanaat sonrasında cezaları belirleyen Rekabet Kurulu, komisyonun belirlenmesine olan katkıya göre şirketlere ödemeleri gereken tutarı iletti.

Bu kapsamda, Sodexo'ya 3,2 milyon lira, Edenred'e 3,9 milyon lira, Network Servisleri'ne ise 624 bin lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.