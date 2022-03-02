Yemek Siparişi Uygulamalarında Şikayetler Yüzde 211 Arttı!

Online yemek sipariş uygulamalarıyla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’de en çok sorun yaşanan konuları derledi. Yemek sipariş uygulamalarında siparişin teslim siparişin geç, yanlış ve eksik gelmesi en çok karşılaşılan sorun oldu. Verilere göre, geçen yıla oranla şikayetler yüzde 211 artarak şikayet sayısı 21 bin 779’e yükseldi. Şikayetin zirve yaptığı ay ise Mayıs oldu. İşte detaylar!

Yemek Siparişi Uygulamaları Şikayet Rekoru Kırdı

Pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren dünya genelinde önlem amaçlı uygulanan kapanmalar ve kısıtlamalar online yemek sipariş uygulamalarına talebi de artırdı. Her ne kadar restoranlar açılmış olsa da ev ya da işyerlerine yemek sipariş verme trendi etkisini kaybetmiş değil. Artan talep bu uygulamalarla ilgili şikayetlerin yükselişini de beraberinde getirdi. Şikayetvar, özellikle metropolde yaşayan tüketicilerin vazgeçilmezi olan online yemek sipariş uygulamalarıyla ilgili rakamlarını açıkladı.

Şikayatvar verilerine göre, online yemek sipariş uygulamalarıyla ilgili bir önceki yıl ile 2021 karşılaştırıldığında şikayetler yüzde 211 arttı ve toplam 21 bin 779 şikayet geldi. Şikayetvar yemek sipariş uygulamalarıyla ilgili karar vermek için platformu ziyaret eden kullanıcı sayısıysa yüzde 152 artış gösterdi. 2021’de Şikayetvar’da bu uygulamaların sayfaları, 650 bin 647 kez ziyaret edildi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre 2021’in Mayıs ayında şikayetler zirveyi gördü.

Online yemek sipariş uygulamalarıyla ilgili 2020’in mayıs ayında 533 olan şikayet sayısı yüzde 635 artarak 2021’in aynı döneminde 4 bin 15’e yükseldi.

En Çok Şikayet Edilen Konular:

Siparişin geç, yanlış ve eksik gelmesi

Siparişin bilgi verilmeden iptal edilmesi

Sipariş iptali sonrası paranın iade edilmemesi

Kampanya ve promosyon adı altında müşteriyi yanıltma

Siparişin teslim edilmeden teslim edildiğini iddia etmeleri

Müşteri hizmetleri ve online destek personeli sorunu

Üyelik sorunu ve güvenlik eksikliği

Şikayetvar’a Gelen Bazı Şikayetler Şöyle Sıralandı:

“Sipariş ettiğim ürünüm hem eksik hem de hatalı geldi. 19.50’de verdiğim sipariş 21.00'da geldi. Ayrıca şu an saat 23.15 hala sorun çözülmedi. Müşteri hizmetlerinin bana sunduğu ise para iadesi. Çözümünüz bu mu? Firmadan şikayetçiyim. Böyle sorumsuzluk olmaz.” “Ürünüm eksik geldi ve belirtmeme rağmen “Yolda, geliyor” dendi. Üstünden 2 saat geçti. Ürün gelmedi. Para iadesi istedim yardımcı olunmadı. Mağdur edildim ve aç kaldım. Yurtta kalıyorum ve çok mağdurum. Para iadesi istiyorum.” “Sipariş vermeye çalıştım fakat hata verdi. Sayfayı yenilerken üç kere ödeme alınmış. Anında müşteri hizmetlerini aradım bana mail geleceğini söyledi ama gelmedi. 15 gün boyunca neredeyse her gün iademi istedim fakat sadece geçiştirdiler. Kayıt alıyoruz deyip almayan çalışanları da oldu, aranacaksınız da dendi ama asla çözüme ulaşmadı ve param hala ellerinde.” “14.01.2022 20.19’da verdiğim sipariş, belirtilen zamanda gelmedi 21.28’de ürünü iptal ettirdim fakat para iadesini anlık olarak yapmıyorlar. İptal ettiğim ürünün ödemesini online ödeme hesabıma hemen yapılmasını istiyorum! 1 ila 10 iş günü içinde iade ederim diyorlar. Böyle bir şey olamaz!” “Yeni üye olmama rağmen 50 TL siparişe 30 TL indirim kodu uygulanmıyor denedim ama bir türlü kabul etmiyor. 2 gündür neredeyse bunun için uğraşıyorum lütfen artık böyle sorunlar yaşamayalım.” “Siparişim 125 dakikada gelmedi ve teslim edildiği yazıldı. Geri ödeme de olmadı. Müşteri hizmetleri görüşmede ulaşım 3 defa iletişim sağlayıp gönderileceğini söylemelerine rağmen gelmedi ve teslim edildiği yalanı söylendi.” ''Sipariş ettiğim yemek teslim edilmediği halde sistemde teslim edilmiş gibi görünüyor. Siparişimi yanlış adrese teslim etmişler ya da hiç getirmeyip teslim edilmiş gibi gösterdiler. Uygulama yetkilileriyle görüştüm telafi yapacaklarını söylediler ama herhangi bir şey yapmadılar. Hakkımı istiyorum. Daha önce bu firma ile yine sorun yaşamıştım bu iki oldu.''

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