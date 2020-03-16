Yemek Teslimatlarında Koronavirüs Önlemleri Uygulanıyor

Yemeksepeti ve Banabi uygulaması, yemek teslimatlarını temassız şekilde gerçekleştirebilmek adına harekete geçti. Koronavirüs salgınından sonra temassız ödeme ve online ödeme seçeneklerinin kullanılmasını isteyen uygulamalar, siparişlerin de kapıya asılacağını dile getirdi.

Yemeksepeti ve Banabi, ortakları ve müşterleri için teslimat önerilerinde bulundu. Yapılan açıklama ile müşterilerin online ödeme yapabilecekleri hatırlatıldı. Sipariş notuna temassız ödeme yazılması durumunda ise Yemeksepeti ortaklarının buna uygun imkanları sunacakları belirtildi. Aynı şekilde Banabi kullanıcıları da Online Kredi Kartı ve Banka kartı ile ödeme yaparak, sipariş notlarına otomatik olarak eklenen "temassız teslimat seçeneğini tercih edebilecekleri aktarıldı.

Yine tüm ortakları ile iletişim halinde olan Yemeksepeti ve Banabi, siparişlerin teslim süreçlerinin de değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Online ödeme yapılması halinde siparişlerin kapıya asılacağını söyleyen yetkililer, böylece teması en aza indirmeyi umduklarını söylediler.

Son zamanlarda kendini karantinaya alarak kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak isteyen pek çok kişi, dışarı çıkıp marketlerde alışveriş yapmak yerine online market servis uygulamalarını tercih etti. Sadece Banabi değil diğer servisler de bu talebe yetişmekte zorlandı. Bu anlamda Banabi'nin hem kendi ekibini korumak hem de salgının yaygınlaşmasını azaltmak adına attığı bu adım oldukça önemli. Dileriz önümüzdeki dönemde salgının yaygınlaşmasını önlemek adına girişimlerin farklı çözümleriyle karşılaşmaya devam ederiz.