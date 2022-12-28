Yemek Uygulamasından Otomobil Satışı Başladı!

Farklı sektörlerin farklı uygulamalarda bir araya gelebildiklerini gördük ancak bugünkü birliktelik şaşırtıcı cinsten. Suudi Arabistan'ın otomobil distribütörlerinden Al Jazirah Vehicles, elinde bulunan Ford otomobillerini yemek sipariş uygulaması üzerinden satmaya başladı. Üstelik otomobillerin bazı kampanyaları da bulunuyor.

Yemek sipariş verilen uygulamada Al Jazirah Vehicles'a ait Ford otomobillerinin satışa sunulması Suudi Arabistan ve Bahreyn'e özel bir kampanya olarak dikkat çekiyor. HungerStation isimli yemek sipariş uygulaması ile iş birliği çerçevesinde hazırlanan bu kampanyada otomobiller oldukça uygun fiyata satılmakta.

Al Jazira Vehicles'a Ait Ford Araçları Satışta

Tıpkı bir yemek kategorisi seçer gibi otomobil seçebildiğiniz kampanya kapsamında normalde bir yemeğin türünü ve içeriğini seçtiğiniz menülerde kullanıcıları artık otomobil türü ve rengi gibi otomobile dair özellik filtrelemelerine yer veriliyor.

Arap ülkelerinde en büyük otomobil distrübitörlerinden biri olan Al Jazirah Vehicles, bu kampanya kapsamında çok daha uygun fiyata kullanıcıları otomobillerle buluşturmayı amaçlıyor. Anlaşmalı oldukları yemek uygulaması HungerStation'un hâlihazırda 2 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.