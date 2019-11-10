Yemek Yemek ve Youtuber Olmak için İşini Bıraktı!

Son dönemde YouTube'un viral videoları haline gelen "mukbang" yemek serileri ilginç bir hal almaya başladı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Charna Rowley, yalnızca mukbang videoları çekmek için yönetici olduğu işinden ayrıldı ve YouTuber'lığa yöneldi.

2010 yılında Güney Kore’de ortaya çıkan ve kamera karşısında yemek yenilen mukbang videolarında, normalden daha hızlı ve daha fazla yemek yeniyor. Özellikle Amerikan YouTuber'lar sayesinde tanınan mukbang videoları için ilginç bir hamle geldi. Charna Rowley isimli bir kadın, bu alana yönelmek için işinden ayrıldı.

YouTube'da mukbang starı olmak istediğini belirten 22 yaşındaki kadın, tek bir videoda 6 bin kaloriye yakın yiyecek tüketiyor. Yeni hedefinin ise 10 bin kaloriye kadar çıkmak olduğunu belirten Rowley, bu denli kaloriyi yakmak içinse haftada dört kez spor salonuna gittiğini söylüyor.

YouTube'un en tartışılan video kategorilerinden olan mukbang serisi, Rowley'in de eleştiri almasına neden oluyor. "Bana ne kadar şişman olduğumu, çok fazla yemek yemezsem ne kadar güzel olabileceğimi söyleyenler var ancak çoğu zaman bunlara cevap vermiyorum" şeklinde konuşan Rowley, bu alanda ne kadar ileri gidecek, zamanla göreceğiz.