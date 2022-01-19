Yemeksepeti 2021 Yılının Hızlı Ticaret Trendlerini Açıkladı!

2021 yılında milyonlarca farklı kitleye ulaşan Yemeksepeti, bu yılın hızlı ticaret trendlerini açıkladı. 81 ildeki müşterilerinin tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını değerlendirerek adeta Yemeksepeti 2021 özetini çıkaran hızlı ticaret platformu, kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve alışveriş rutinlerini gözler önüne serdi. Bu noktada, bu yıl en çok sipariş edilen yemeklerden en yüksek sepet tutarına, Yemeksepeti’nin ulaştığı hedef kitleden kullanıcı yorumu sayısına kadar pek çok detayın yer aldığı açıklama, Türkiye’nin en popüler hızlı ticaret sitelerinden biri olan Yemeksepeti’nin 2021 yılındaki trendlerine ışık tuttu.

Kullanıcı Kitlesi 27 Milyonu Aştı

60 bine yakın restoran iş ortaklığı, 7 bine yakın mahalle esnafı iş ortaklığı ve aynı zamanda ile Yemeksepeti Banabi hizmet ağı ile kullanıcılarının tüm isteklerine cevap veren Yemeksepeti, 2021 yılında 27 milyonu aşan kullanıcı kitlesine seslenmeyi başardı. Bu noktada, 81 ilde faaliyet gösteren Yemeksepeti, bu yıl büyüyen hizmet ağı ve müşteri kitlesinin yanı sıra, 10 bin kişiye ulaşan ekibi ile sahnede yerini aldı.

Maksimum Sepet Tutarı 6.250 TL'ye Ulaştı

Birbirinden farklı restoranları ile farklı zevklere hitap eden Yemeksepeti, 2021 yılında en çok Adana dürüm, döner dürüm ve lahmacun siparişi aldı. Tek seferde en çok verilen sipariş 300 adet çiğ köfte durum olurken meze siparişleri önceki döneme göre 4,5 kat arttı. Kahve siparişlerinde de yüksek bir artış yaşayan Yemeksepeti, 2,5 kat artan siparişler ile Türkiye’nin kahve ihtiyacını bir hayli giderdi. Kahvaltı mutfağında ise %73 sipariş artışı görüldü. 2021 yılında artan sipariş oranlarının ve sayısının yanı sıra, Yemeksepeti bu yıl en yüksek sepet tutarı olarak 6.250’ye ulaştı. 2021 yılının en çok sipariş veren kullanıcısı ise bir sene içinde tam 2.047 kez Yemeksepeti'nden yemek almış oldu.

Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Esnaf Ön Plandaydı

Bu dönemde Yemeksepeti Banabi ve 2021 yılında hayata geçen Yemeksepeti Esnaf, kullanıcılar tarafından oldukça fazla tercih edildi. Banabi’den bu yıl en çok tercih edilen ürünler; simit, çikolata ve soda olurken; Esnaf’tan en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri verildi. Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Esnaf, sunduğu indirimlerle kullanıcılara, 1,1 milyar TL tasarruf ettirdi. Aynı zamanda bu yıl toplamda 15 milyon yorum ve 94 milyon puanlama aldı.

Sivil Toplum Örgütlerine 150 Binden Fazla Kez Bağış Yapıldı

2021 yılında Yemeksepeti kullanıcıları tarafından, Yemeksepeti’nin iş ortağı olan sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla kez bağış yapıldı. Öte yandan, Yemeksepeti’nin sunmuş olduğu ‘Yeşili Koruyalım’ seçeneği sayesinde, kullanıcılar sipariş verirken plastik çatal, bıçak ve peçete istemeyerek 61 ton plastiğin doğaya atılmasına engel oldu. Bu sayede, Yemeksepeti, daha temiz, atıksız ve sağlıklı bir dünya için büyük bir adım atmış oldu.