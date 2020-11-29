YemekSepeti çöktü mü? YemekSepeti neden açılmıyor? YemekSepeti neden çalışmıyor? Online yemek sipariş servisi olan YemekSepeti çöktü mü? Ayrıntılar haberimizde.

YemekSepeti çöktü mü? YemekSepeti neden açılmıyor?

YemekSepeti'nin internet sitesi ve mobil uygulaması şu anda yanıt vermiyor. Uygulama ve internet sitesinin çöktüğü aktarılıyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar şu yanıtı alıyor:

"BİR HATA OLUŞTU Ne yazık ki yapmak istediğiniz işlemi gerçekleştiremedik. Aldığınız hatanın bir kopyası kendi sunucularımızda duruyor ve teknik ekibimiz tarafından incelenecek. Aşağıdaki butona tıklayarak ana sayfaya dönebilirsiniz."

Bazı kullanıcılar Twitter üzerinden YemekSepeti'nin çöktüğü hakkında paylaşımlar yapıyor. YemekSepeti tarafından konu hakkında bir açıklama gelmedi. Sitenin ve uygulamanın ilerleyen vakitlerde yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

YemekSepeti Neden Açılmıyor? YemekSepeti BanaBi çöktü mü?

YemekSepeti uygulaması üzerinden erişilebilen BanaBi online market sipariş servisine de erişim sağlanamıyor. YemekSepeti tarafından açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Kullanıcıların YemekSepeti hakkında yaptığı paylaşımlar:

oturdum ağlayarak çorba içiyorum sen kaybettin beni yemeksepeti... https://t.co/8Q9dVDtnq1 — ceyda (@micielcs) November 29, 2020

@yemeksepeti ama şimdi çökme zamanı mı oldu mu hiç bu? — seelliiiiiiin (@gulsmselin) November 29, 2020

Ben sipariş verdikten sonra yemek sepetinin çökmesi, siparişimin durumunu görememem söyleyeceklerim bukadar @yemeksepeti — anayımbenana  (@linalinanana_) November 29, 2020

@yemeksepeti Kanka acıktık artık aç su siteyi gözünü seveyim @basakbkn — Jhon Jairo Velasquez (@Krst16) November 29, 2020

Yemek siparişinizi güvenli şekilde vermenizi sağlayan YemekSepeti ile siparişiniz 10-45 dakika içerisinde hazır olmaktadır. Kırmızı teması ile dikkat çeken uygulama, siparişinize ait tüm detayları açık bir şekilde sunmaktadır. Ortalama servis süresi ile siparişinizin ne zaman elinize ulaşacağınızı görebiliyorsunuz. Güvenli şekilde ödeme yapmanızı sağlayan YemekSepeti ile siparişlerinizi nakit, kredi kartı, ticket, passcard ve sodexho yemek çeki ile ödeyebiliyorsunuz.