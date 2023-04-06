Yemeksepeti'nin "Gel Al" Hizmeti Kullanıma Açıldı: İşte Avantajları!

Türkiye'nin önde gelen hızlı ticaret markası Yemeksepeti, İstanbul'un Şişli ve Kadıköy ilçelerinde pilot uygulamasına başladığı "Gel Al" hizmetini tüm Türkiye'de kullanıma sundu. Bu hizmetle birlikte Yemeksepeti, kullanıcılara yakındaki üye restoranlardan yemeklerini kendilerinin teslim alabilecekleri bir seçenek sunuyor.

Gel Al hizmeti, 4 bin restoranla başlayan pilot uygulamasının bir hafta içinde 57 bin restorana ulaşmasıyla büyük bir ilgi yarattı. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, işe giderken veya eve dönerken, öğle molalarında dışarıya çıktıklarında veya herhangi bir zamanda siparişlerini alma imkânına sahip oluyorlar.

Kullanıcılar, Yemeksepeti'nin üye restoranlarında geçerli indirim avantajlarını da kullanarak fiyat avantajı da sağlayabiliyorlar. Gel Al sayesinde Yemeksepeti kullanıcıları, harita özelliği ile hareket hâlindeyken de bulundukları bölgedeki restoranlar hakkında bilgi alarak çok hızlı biçimde paket yemeğine kavuşabiliyorlar.

"Gel Al" Hizmeti, Sürdürülebilirlik ve Doğaya Katkısıyla da Önem Taşıyor

Yemeksepeti, Gel Al'ın Türkiye'deki açılışını kutlamak için tüm siparişlerde %50'ye varan indirimler uyguluyor. Hizmet, sürdürülebilirliğe ve doğaya katkısıyla da kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda.

Mart ayında %65 büyüme gösteren “Gel Al” hizmeti, müşteri ihtiyaçlarını başarıyla karşılamış ve Yemeksepeti'nin yenilikçi çözümler sunarak pazarda rekabet gücünü artırmış oldu.

Yemeksepeti'nin Gel Al hizmetinde en çok tercih edilen mutfaklar arasında Kebap & Türk Mutfağı, %32’lik oranla lider oldu. Döner (%9,7) ve Pide & Lahmacun da (%5,8) kullanıcıların önemli tercih nedenleri arasında dikkat çekti. Balık ve Deniz Ürünleri, Pastane & Fırın, Tavuk ve Dünya Mutfağı gibi mutfak türleri de, %2,5 ila %4,6 arasında değişen oranlarla kullanıcılardan ilgi görmeyi başardı.