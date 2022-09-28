Yemeksepeti'ni Hackleyen Kişiden Yeni İddialar Gelmeye Devam Ediyor
Yemeksepeti'nin hacklenmesiyle ilgili çarpıcı iddialar büyümeye devam ediyor. Hackerın yaptığı yeni açıklamalar ve daha fazlası haberimizde!
Geçen sene, 30 milyon Yemeksepeti kullanıcısının verilerini açığa çıkararak Türkiye'nin en büyük hack olayına imza atan hacker, yeni gelişmelerle tekrar gündeme oturdu.
Türkiye'nin popüler online sipariş platformu olan Yemeksepeti, geçen yıl büyük bir olayla sarsılmıştır. Hacklenerek 30 miyon kullanıcının adresleri, telefon numaraları ve kişisel bilgileri açığa çıkarılmıştı.
İlk aşamada Yemeksepeti tarafından yalanlanan olay, kısa sürede doğrulanmıştı. Bu durumdan kaynaklı da 1 milyon 900 bin TL'lik ceza kesilmişti. Bugünlerde ise aynı hack olayını gerçekleştiren kişi, yeni veriler ve isimler paylaşmaya başladı.
Hacker, Tüm Verileri Satışa Çıkaracağını Söylüyor
Teknoloji editörü Mesut Çevik ve Jahrein (Ahmet Sonuç) geçen yıl yaşanan hack olayında, hackerın ulaştığı isimler arasındaydı. Aynı isimlere yeni bir mesaj geldi. Ünlü kişilere direkt telefon numaraları ve Whatsapp üzerinden iletişime geçtiği iddia edilen hacker, ele geçirilen veriler hakkında Yemeksepeti ile anlaşamadığını ileri sürdü.
Popüler hack forumlarından birinde yeni bir başlık açan hacker, başka çarpıcı iddialarda daha bulundu. Öne çıkan iddialar şu şekilde;
- Verileri satışa çıkarmamak ve paylaşmamak için Yemeksepeti'nden 15 Bitcoin istediği ancak anlaşmaya varamadığı.
- 500 bine ulaşana kadar her hafta 50 bin kişinin bilgilerini herkese açık olarak paylaşacağı. (İlk 50 bin kişilik verilerin paylaşıldığı iddia ediliyor.)
- Hacker, Mehmet Ömer Koç ile iletişime geçebilirse, veri paylaşımını durduracağını söylüyor. Haber alamadığı takdirde veri sahiplerini tehlikeye atacak bilgileri parça parça satacağını ekliyor.
- Vodafone ve Turkcell başta olmak üzere çeşitli kanallar üzerinden güncel telefon numaralarının elde edildiği söyleniyor.
- Platforma kayıtlı herkesin güncel telefon numarası ve adresinin elinde olduğunu belirtiyor.
- Türkiye'nin en büyük petrol şirketinin hassas dosya ve e-mail bağlantılarının elinde olduğunu ekliyor.
- Yine Türkiye'nin en ünlü hava yolu şirketinin internet sitesinin kaynak kodlarına ulaştığını söylüyor.
- Türk şirketlerin mevcut ve henüz kapatılmamış güvenlik açıklarına ek olarak Türk siber güvenlik şirketlerinin pentest raporlarına erişimi olduğunu belirtiyor.
- Son olarak bir kişinin tüm verileri satın almasına karşılık olarak satışı durduracağını ekliyor.
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