Yemeksepeti'ni Hackleyen Kişiden Yeni İddialar Gelmeye Devam Ediyor

Geçen sene, 30 milyon Yemeksepeti kullanıcısının verilerini açığa çıkararak Türkiye'nin en büyük hack olayına imza atan hacker, yeni gelişmelerle tekrar gündeme oturdu.

Türkiye'nin popüler online sipariş platformu olan Yemeksepeti, geçen yıl büyük bir olayla sarsılmıştır. Hacklenerek 30 miyon kullanıcının adresleri, telefon numaraları ve kişisel bilgileri açığa çıkarılmıştı.

İlk aşamada Yemeksepeti tarafından yalanlanan olay, kısa sürede doğrulanmıştı. Bu durumdan kaynaklı da 1 milyon 900 bin TL'lik ceza kesilmişti. Bugünlerde ise aynı hack olayını gerçekleştiren kişi, yeni veriler ve isimler paylaşmaya başladı.

Hacker, Tüm Verileri Satışa Çıkaracağını Söylüyor

Teknoloji editörü Mesut Çevik ve Jahrein (Ahmet Sonuç) geçen yıl yaşanan hack olayında, hackerın ulaştığı isimler arasındaydı. Aynı isimlere yeni bir mesaj geldi. Ünlü kişilere direkt telefon numaraları ve Whatsapp üzerinden iletişime geçtiği iddia edilen hacker, ele geçirilen veriler hakkında Yemeksepeti ile anlaşamadığını ileri sürdü.

Popüler hack forumlarından birinde yeni bir başlık açan hacker, başka çarpıcı iddialarda daha bulundu. Öne çıkan iddialar şu şekilde;