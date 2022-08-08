Yemeksepeti Jet Ski ile Teslimata Başladı (Video)

Yemek ve market alışverişleri konusunda uzun yıllardır Türkiye'nin en popüler hizmetlerinden biri olan Yemeksepeti yeni bir teslimat yöntemiyle daha karşımıza çıkıyor. Teknelere özel yeni teslimat servisini duyuran Yemeksepeti, bu servisi Jet Ski ile gerçekleştiriyor.

Türkiye'de yemek ve son yıllardaki market sektöründeki büyümesiyle ön plana çıkan Yemeksepeti, yenilikçi teslimatlarına bir yenisini Jet Ski ile ekledi. Anlaşmaları restoranlarla çalışan Yemeksepeti, Marmaris koylarındaki tekneler için Yemeksepeti Jet Ski'leriyle teslimatlarını gerçekleştirmeye başladı.

Jet Ski ile Teslimatlara Başlandı

Marmaris koylarına yakın restoranlardan alınan siparişleri artık teknelere teslim edebileceğini açıklayan hizmet, yaz boyunca bu teslimat seçeneğini sunmaya devam edeceğini belirtti. Şu anda teslimat yönteminin geçerli olduğu bölgeler arasında Marmaris, Adaköy, Keçi Adası, Bedir Adası ve Karga Adası koyları yer alıyor.

Teknelerin bulunduğu konumları GPS üzerinden takip edecek olan Jet Ski'ler, kullanıcıların yazın sıcağında bile siparişlerinden bir tık uzakta olabilmelerini sağlayacak.

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