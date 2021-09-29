Yemeksepeti'nin Logosu ve Arayüzü Yenilendi

Son dönemlerin popüler trendi olan minimalist tasarıma ayak uyduran Yemeksepeti, logoda ve arayüzde bazı önemli değişikliklere gitti. Kullanıcılar özellikle mobil uygulama tarafında büyük ölçüde değişiklikle karşılaşacaklar. Peki Yemeksepeti'nin yeni logosu nasıl görünüyor?

Yemeksepeti'nin Logosu ve Arayüzü Değişti

Öncelikle yenilenen logo ile başlarsak hem Yemeksepeti hem de Banabi tarafında ortak renk skalasını kullanan ve yeni fontlarla değiştirilmiş bir tasarım görüyoruz. Yeni font daha yumuşak geçişlerle birlikte daha minimalist bir görüntüyü mümkün hale getiriyor.

Şirketin yaklaşık olarak yirmi yıldır kullanmakta olduğu ikonik logosu, bu yeni değişimle birlikte çok daha modern ve şık bir yapıya kavuşmuş gibi gözüküyor. Ayrıca logoda yer alan meşhur kurye figürünün silinmesi de dikkatleri çeken bir başka detay olarak öne çıkıyor.

Mobil uygulama tarafına geçtiğimizde ise, değişikliğin yalnızca logo ile kısıtlı kalmadığını ve arayüzde de geçerli olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ana menüden restoranların listesine, ayarlar sekmesinden diğer pek çok ayrıntıya kadar yenilenmiş bir arayüz ile karşılaşıyoruz.

Mobil uygulamada yapılan arayüz değişikliği gerçekten radikal düzeyde olsa da, şirketin internet sitesindeki değişiklikler logo ve renk tarafındaki farklılıklardan oluşuyor. Yani internet sitesinde aynı oranda kapsamlı bir arayüzün bulunmadığını görüyoruz.

Peki siz Yemeksepeti'nin yeni logosu ve arayüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan bu değişikliği beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.