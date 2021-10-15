Yemeksepeti Mahalle Hizmeti Kullanıma Sunuldu

Çevrim içi yemek sipariş hizmeti Yemeksepeti, yeni bir hizmetini daha hayata geçirdi. Yemeksepeti Mahalle hizmeti kullanıcıların kullanımına sunuldu. Şirket, yeni hizmet ile birlikte kullanıcıları ve mahalle esnafını dijital ortamda buluşturuyor.

Yemeksepeti Mahalle Nedir, Nasıl Kullanılır?

25 milyondan fazla kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran ve 300’den fazla Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veren şirket, "Mahalle" isimli yeni bir hizmeti kullanıma sundu. Yemeksepeti, yeni hizmet ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamayı hedefliyor.

Mahalle hizmetinde market, kasap, manav, şarküteri, kuruyemiş, petshop, balık&deniz ürünleri, çiçek, kozmetik&güzellik ve aktar&organik kategorileri yer alıyor. Kullanıcılar, Mahalle hizmeti sayesinde uygulama üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünleri hızlı ve pratik bir şekilde sipariş edebilir.

İlk etapta İstanbul’un belirli bölgelerinde hizmet vermeye başlayacak Mahalle hizmetinin kısa süre içerisinde tüm illere yayılması planlanıyor. Ek olarak yeni hizmet ile birlikte çok kısa sürede 10 bin mahalle esnafını dijitalleştirmek ve cirolarına katkı sağlamak hedefleniyor.

Yemeksepeti İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki, "Yemeksepeti olarak 20 yıl önce Türkiye’de henüz internet kullanımı yaygın değilken Türkiye’nin ilk online pazaryerlerinden birini oluşturup, insanların evlerine yemek siparişi verme kültürünün oluşmasında çok ciddi bir rol üstlendik" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Tüketici davranışları değişmeye başlayınca kullanıcılarımız bizden yemek siparişi yerine diğer ürün kategorilerine de ulaşabilecekleri ek hizmetler istediler. 2019 yılında hızlı market hizmetimiz Yemeksepeti Banabi ile bunun ilk ayağını sağladık. Bugün ise Yemeksepeti Mahalle ile mahalle esnafını da dahil ederek hizmet ağımızı bu beklentiler doğrultusunda daha da genişletiyoruz."

Mert Baki, "Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi" ifadelerini kullandı.

Baki, "Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi. Yemeksepeti Mahalle’ye mahalle esnaflarının hızlı, etkin ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil uygulama ile esnaflarımız akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu projeyle ayrıca 1000 yeni istihdam sağlıyoruz. Kısacası, Yemeksepeti Mahalle ile herkesin kazanacağı bir sürece başlıyoruz" şeklinde konuştu.