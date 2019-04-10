Yemeksepeti’nin Hızlı Teslimat Servisi ‘Banabi’ Kullanıma Sunuldu

Türkiye’nin en büyük online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, "Banabi" adını verdiği yeni girişimi ile hızlı alışveriş uygulaması Getir’e rakip oluyor. Şirketin merakla beklenen market ürünleri teslimat servisi Banabi, bugün itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yemeksepeti’nin yeni bir hızlı teslimat servisi kuracağı haberini ilk kez geçtiğimiz ocak ayında almıştık. Hatta şirket, yeni hizmetini tanıtmak için yakın zaman önce Twitter’da bir viral kampanya düzenlemişti.

Yemeksepeti, merakla beklenen yeni market ürünleri teslimat servisi Banabi’yi hizmete açtı. Bugün itibarıyla kullanıcılarla buluşan Banabi, ilk etapta iOS cihazları için yayınlandı; ancak ilerleyen günlerde Android ve masaüstü platformlarında da faaliyet gösterecek.

Öncelikle, Banabi’nin bağımsız bir uygulama olmadığını söyleyelim. Yemeksepeti uygulaması içerisinden ulaşılabilen Banabi, Getir’e iyi bir alternatif olacak gibi görünüyor.

Temiz ve sade bir arayüze sahip olan Banabi, henüz yolun başında olmasına rağmen ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Ayrıca kullanıcılar Banabi ile verecekleri ilk üç siparişlerinde teslimat ücreti ödemeyecek. Ek olarak, 50 TL ve üzeri siparişlerde gönderim ücretinin alınmadığı bilgisini de araya sıkıştıralım.

Banabi şu an için yalnızca İstanbul’da hizmet veriyor. Söz konusu servisin Türkiye’nin diğer şehirlerinde faaliyete geçip geçmeyeceği ise henüz belli değil.

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