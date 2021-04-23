Yemeksepeti Online Bahşiş Yüzünden Davalık Oldu

Yemeksepeti, online bahşiş uygulaması yüzünden davalık oldu. Uygulamanın patentini alan ve fikrini izinsiz kullandığını gerekçe göstererek yemek sitesine uyarıda bulunan Avukat Özgür Meriç Turan, kendisinin yaptığı uyarı dikkate alınmayınca Yemeksepeti hakkında dava açtı.

Yemeksepeti Online Bahşiş Uygulamasını İzinsiz Kullandı İddiası

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre temassız bahşiş uygulaması Mobil Tip Box'ı geliştirerek patentini alan ve fikrini izin almadan kullandığı için online yemek sitesine uyarıda bulunduğunu belirten Avukat Özgür Meriç Turan, uyarısı dikkate alınmayınca site hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkil, 2013 yılından itibaren 'Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi'nin patent sahibi olmakla, aynı fikri mülkiyet hakkına havi 'mobiltipbox' uygulaması da kullanımdadır. Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi tarafından kullanılan online bahşişin müvekkilin patent hakkına doğrudan tecavüz niteliği taşıyan bir eylem niteliğinde olduğu açıktır. Karşı taraf, müvekkilin tescilli marka ve patent hakkına tecavüz niteliğinde eylemleri sonucu haksız kazanç elde etmektedir."

Yemeksepeti Siber Saldırıya Uğramıştı

Yemeksepeti bir süre önce siber saldırının hedefi olmuştu. Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı ise bilgisayar korsanlarının eline geçmişti. Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamada kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgi veya hesap şifresine erişilmediği ve Facebook ve Apple hesaplarına dair bir veri ihlalinin meydana gelmediği belirtilmişti.

Ele geçirilen bilgiler ise şu şekilde sıralanmıştı:

Ad ve soyad

Doğum tarihi

Kayıtlı telefon numaralı

Kayıtlı e-posta adresleri

Kayıtlı adres bilgileri

SHA-256 algoritması ile korunan giriş şifreleri

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın siber saldırı ile ilgili açıklamasında ise şu ifadelere yer verilmişti: