Yemeksepeti Online Bahşiş Yüzünden Davalık Oldu

Yemeksepeti, online bahşiş uygulaması yüzünden davalık oldu. Uygulamanın patentini alan ve fikrini izinsiz kullandığını gerekçe göstererek yemek sitesine uyarıda bulunan Avukat Özgür Meriç Turan, kendisinin yaptığı uyarı dikkate alınmayınca Yemeksepeti hakkında dava açtı.
Yemeksepeti Online Bahşiş Uygulamasını İzinsiz Kullandı İddiası
Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre temassız bahşiş uygulaması Mobil Tip Box'ı geliştirerek patentini alan ve fikrini izin almadan kullandığı için online yemek sitesine uyarıda bulunduğunu belirten Avukat Özgür Meriç Turan, uyarısı dikkate alınmayınca site hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkil, 2013 yılından itibaren 'Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi'nin patent sahibi olmakla, aynı fikri mülkiyet hakkına havi 'mobiltipbox' uygulaması da kullanımdadır. Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi tarafından kullanılan online bahşişin müvekkilin patent hakkına doğrudan tecavüz niteliği taşıyan bir eylem niteliğinde olduğu açıktır. Karşı taraf, müvekkilin tescilli marka ve patent hakkına tecavüz niteliğinde eylemleri sonucu haksız kazanç elde etmektedir."
Yemeksepeti Siber Saldırıya Uğramıştı
Yemeksepeti bir süre önce siber saldırının hedefi olmuştu. Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı ise bilgisayar korsanlarının eline geçmişti. Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamada kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgi veya hesap şifresine erişilmediği ve Facebook ve Apple hesaplarına dair bir veri ihlalinin meydana gelmediği belirtilmişti.
Ele geçirilen bilgiler ise şu şekilde sıralanmıştı:
- Ad ve soyad
- Doğum tarihi
- Kayıtlı telefon numaralı
- Kayıtlı e-posta adresleri
- Kayıtlı adres bilgileri
- SHA-256 algoritması ile korunan giriş şifreleri
Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın siber saldırı ile ilgili açıklamasında ise şu ifadelere yer verilmişti:
"Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık. Çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."
YORUMLAR