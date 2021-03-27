YemekSepeti Siber Saldırıya Uğradı: Kullanıcı Verileri Çalındı!

YemekSepeti siber saldırı açıklaması yaptı ve siber saldırıya uğradığını duyurdu. Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı YemekSepeti'ne siber saldırı gerçekleşti ve kullanıcıların verileri çalındı. Hangi veriler çalındı? Şirket hangi verilerin çalındığını duyurdu.

YemekSepeti Siber Saldırı Açıklaması Yaptı: YemekSepeti Hangi Veriler Çalındı?

YemekSepeti'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 25.03.2021 tarihinde siber saldırı gerçekleştiği tespit edildi ve güvenlik ihlali yaşandı. YemekSepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.

YemekSepeti yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz. Ad - Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

Şirket ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdığını ve olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerini aldığını paylaştı.

YemekSepeti Kredi Kartları Güvende Mi?

YemekSepeti yaptığı açıklamda kredi kartı bilgilerinin MasterCard altyapısı ile korumalı olarak YemekSepeti veri tabanları dışında ve tamamen güvenli olarak saklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kredi kartı bilgileri güvende.

Şirketin açıklamasına göre, YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmiş durumda.