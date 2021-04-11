Yemeksepeti Veri İhlali Nedeniyle Milyonlarca Lira Ceza Ödeyecek!

Yemeksepeti veri ihlali nedeniyle en üst sınırdan ceza ile karşı karşıya kalacak. Aktarılan bilgilere göre Türkiye’nin en büyük çevrim içi yemek sipariş portalı, milyonlarca lira ceza alacak. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Çevrim içi yemek sipariş hizmeti Yemeksepeti, 25 Mart tarihinde siber saldırıya uğramıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Yemeksepeti’ne yapılan saldırıdan 21,5 milyon kullanıcının etkilendiği açıklamıştı. Saldırı gerçekleştikten 2 gün sonra platformun resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapılmıştı.

Yemeksepeti Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz." Ad - Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

Yemeksepeti Veri İhlalinden Dolayı 3 Milyon TL Ceza Alabilir

Yeni Şafak'taki habere göre KVKK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Yemeksepeti'ne en üst sınırdan ceza kesmeyi planlıyor. İki kurum tarafından incelemenin çok yönlü bir biçimde devam ettiği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre KVKK, yemek sipariş portalına veri güvenliğine dair yükümlülüğe aykırılıktan ötürü 2 Milyon TL ceza kesmeye hazırlanıyor. BTK'nin ise Yemeksepeti'ne siber güvenliğe ilişkin gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladığı iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre şirket toplamda 3 milyon TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, geçtiğimiz hafta siber saldırı hakkında bir açıklama yapmıştı. Aydın, yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç" ifadelerini kullanmıştı ve şu şekilde devam etmişti: