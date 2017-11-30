Yemeksepeti.com'a Erişilemiyor

Türkiye'de online yemek siparişi alanında en büyük şirket olan Yemeksepeti.com'a bir süredir erişilemiyor. Birçok zincir ve yerel, yeme-içme kuruluşuyla anlaşması olan YemekSepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar çok garip bir hata ile karşılaştılar. Kullanıcılar, alan adı süresi dolan yemeksepeti.com yerine register.com sitesine yönlendirildiler.

Site yerine mobil uygulamayı tercih edenler ise "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz." mesajı ile karşılaştılar.

Bu durumun ardından YemekSepeti, olaya hemen el atmış olacak ki "whois" adlı alan adı kontrol sitesinden kontrol ettiğimizde yemeksepeti.com alan adının 8 Temmuz 2021'e kadar uzatıldığını görmekteyiz.

Siteye ve uygulamaya hala erişilemezken bir diğer iddia ise sitenin hacklendiği oldu. VPN üzerinden siteye erişilebiliyor.

Gün içerisinde YemekSepeti'nden bir açıklama bekleniyor.