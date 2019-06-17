Yener Çevik, Wolfteam için Özel Şarkı Yaptı

Dünyanın önde gelen dijital oyun şirketlerinden Netmarble, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için çok özel bir projeye imza attı.

Yener Çevik’ten Wolfteam şarkısı: "Adamsın Adam"

Wolfteam için özel olarak bestelenen "Adamsın Adam" adlı şarkı oyunun ruhunu ve Wolfteam oyuncularını bir araya toplayan kültürü vurucu sözler ve Yener Çevik tarzı denilebilecek bir müzikle yansıtıyor. 14 Haziran 2019 Cuma gününden itibaren dijital kanallarda yayınlanmaya başlanan "Adamsın Adam" şarkısı, Yener Çevik’in bestesi, sözleri ve kendine özgü yorumuyla Wolfteam’in manifestosunu vurguluyor.

Cesaret, mücadele, silah arkadaşlığı ve zafer gibi temaların işlendiği şarkı, tüm Wolfteam oyuncularını aynı çatı altında birleşmeye çağırıyor. "Ateş, barut, alsancak" sözlerinin damga vurduğu, Wolfteam’in ruhuna uygun bir tarza sahip olan video klipte Yener Çevik’le birlikte, popüler Wolfteam yayıncılarından CombatStar da rol almakta.

Netmarble Türkiye ile rap müzisyeni Yener Çevik arasındaki iş birliğinin büyük bir proje olduğunun altını çizen Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu açıklamasında şunları söyledi: "Yener Çevik, Wolfteam ruhunu çok iyi yansıtan bir şarkıya imza attı. 'Adamsın Adam' Wolfteam’in oyundan öte bir kültür ve ortak amaçları olan bir topluluk olduğunu, müziği ve sözleriyle en iyi şekilde yansıtıyor. Wolfteam kültürü, oyuncuların kültürü. Wolfteam bizim mahallenin oyunu, adam gibi adamların oyunu. Wolfteam oyuncularının bu şarkıyı dinlerken oyunu daha büyük bir coşkuyla ve keyifle oynayacağına inanıyorum"

Hemen aşağıda bulunan videodan Yener Çevik'in Wolfteam için özel olarak bestelediği şarkıyı dinleyebilirsiniz.

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