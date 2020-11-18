Yeni 10 Dakikalık Cyberpunk 2077 Oynanış Videosu Yayınlandı

Polonya menşeli geliştirici bu hafta yeni bir Night City Wire yayını gerçekleştirdi. Çıkışına az bir süre kala yeni 10 dakikalık Cyberpunk 2077 oynanış videosunun gösterildiği yayında, Xbox One X ve Xbox Series X versiyonları sahneye çıktı.

Geliştirici stüdyo CD Projekt RED, geliştirilme süreci geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanan Cyberpunk 2077 için ilki 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Night City Wire yayınları gerçekleştirmişti. Her bir yayın sırasında da yeni oyun ile ilgili yeni detayları ve yeni oynanış videolarını oyuncuların beğenisine sunmuştu. Bu sayede oyunun genel tablosu oluşurken, haliyle heyecanımız ve sabırsızlığımız da kademe kademe yükselmişti. Görünüşe göre Cyberpunk 2077 bir kez daha ertelenmeyecek ve 10 Aralık 2020 tarihinde oynamaya şerefine nail olacağız ama aradaki bekleme süresini boşa harcamak istemeyen CD Projekt RED, bizleri daha da sabırsızlandırmak istiyor olacak ki dün yeni bir Night City Wire yayını gerçekleştirdi.

Yeni 10 Dakikalık Cyberpunk 2077 Oynanış Videosu

Night City Wire Special adı altında gerçekleştirilen yayının öncekilerden farkı, bu seferkinin Xbox konsollarına özel olması. Öyle ki hem Xbox One X hem de Xbox Series X versiyonunu dönüşümlü olarak görmek fırsatımız oldu. Yani haberimizin sonundan izleyebileceğiniz video oyun, yeni nesil Xbox konsolunda geriye uyumluluk özelliği ile oynanıyor. 2021 yılında çıkması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının bir gösteriminin olmadığını söyleyelim.

Toplamda on buçuk dakika uzunluğunda olan Cyberpunk 2077 oyununu yeni videosunda, Automatic Love araştırma görevi dizisi ekranımıza geliyor. Ana karakterimizden, her ne pahasına olursa olsun kayıp bir kişinin izini sürmesi isteniyor. Ana senaryodan uzak kalınan video boyunca daha önceden görmediğimiz birkaç yeni yapay zeka karakterinin yanı sıra araç kullanımından silahlı çatışmalara, Keanu Reeves ile bire bir konuşmalara kadar oyun ile ilgili birçok elementi görme fırsatımız oluyor. Bu süreçte şehrin atmosferini hem gece hem de gündüz vakti bir kez daha detaylı olarak görebiliyoruz da. Keyifli seyirler dileriz.

Ülkemizde Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077, PC, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için 10 Aralık 2020 tarihinde gelecek. PlayStation 5 ve Xbox Series S / X versiyonlarının ise 2021 yılında gelmesi bekleniyor.