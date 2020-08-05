Yeni 27 inç iMac Özellikleri ve Fiyatı!

Apple bu sene satışa sunduğu yeni ürünlerini genellikle sessiz bir şekilde tanıtma eğilimi izliyor ve bu ürünlerin arasına yeni 27 inç iMac de eklendi. Peki yeni modelde ne tip güncellemeler ve yenilikler yapıldı? İşte yeni 27 inç iMac özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yeni 27 inç iMac Özellikleri

27 inç iMac'in yenilenen sürümü üç farklı varyantla kullanıcılara sunuluyor.

İlk varyantta 3.1GHz altı çekirdekli Intel Core i5 (Nesil 10), 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM, 256 GB SSD ve 4 GB GDDR6 Radeon Pro 5300 grafik işlemci yer alıyor. İkinci varyantta 3.3GHz altı çekirdekli Intel Core i5 (Nesil 10), 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM, 512 GB SSD ve 4 GB GDDR6 Radeon Pro 5300 grafik işlemci yer alırken üçüncü varyantta ise 3.8GHz sekiz çekirdekli Intel Core i7 (Nesil 10), 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM, 512 GB SSD ve 8 GB GDDR6 Radeon Pro 5500 XT grafik işlemci yer alıyor.

Her üç modelde de ortak olarak True Tone özelliğine sahip 5120 x 2880 çözünürlüğünde Retina 5K P3 ekran bulunuyor.

Tabii bu üç varyantında baz paket olduğunu ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda işlemciden belleğe, depolama kapasitesinden grafik teknolojisine kadar değişiklikler yapabildiğini hatırlatalım. Her bir değişiklik ise fiyatta gerçekten ciddi değişikliklere yol açabiliyor.

Yeni 27 inç iMac Fiyatı

27 inç iMac için sunulan her üç varyant da özelleştirme seçenekleri ile birlikte hemen şimdi sipariş edilebilir durumda. Bu üç varyantın özelleştirilmemiş baz paketlerinin fiyatları ise şu şekilde:

- 3.1GHz altı çekirdekli Intel Core i5 (Nesil 10) için başlangıç fiyatı 15.999 TL

- 3.3GHz altı çekirdekli Intel Core i5 (Nesil 10) için başlangıç fiyatı 17.599 TL

- 3.8GHz sekiz çekirdekli Intel Core i7 (Nesil 10) için başlangıç fiyatı 19.999 TL

Buna ek olarak üçüncü varyantın bütün yükseltmeleri ile birlikte toplam fiyatı 72.948 TL tutuyor. Her üç model de şu an resmi internet sitesinden sipariş edilebilir durumda ancak ürünlerin gönderim süresi 3 - 4 Hafta olarak belirtilmiş durumda.

Peki siz yeni 27 inç iMac modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modellerin teknik özellikleri ve fiyatlandırma aralıkları nasıl? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.