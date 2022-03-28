Yeni 48MP Sensörü Nedeniyle iPhone 14 Pro'nun Kamera Çıkıntısı Daha Büyük Olacak

Geçen Eylül ayında ilk iPhone 14 sızıntılarından biri, iPhone 14'ün yıllardır herhangi bir kamera çıkıntısına sahip olmayan ilk iPhone modeli olacağını iddia ediyordu. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylemleri sonrası bu yeni sızıntılar öncekilerle çelişiyor.

Kuo, iPhone 14 Pro'nun neden iPhone 13 Pro'dan daha büyük bir kamera çıkıntısına sahip olacağına dair açıklamalarını Twitter üzerinden yaptı. İlk söylentiler geçen hafta sızdırılan şemaların daha kalın bir kamera çıkıntısı ve genel olarak daha kalın bir tasarım sergilediği zaman gelmişti.

iPhone 14'ün Yeni Tasarımı

Kuo'ya göre, bu değişikliğin (şaşırtıcı olmayan bir şekilde) nedeni, Apple'ın bu yıl iPhone 14 Pro kamera için büyük geliştirmelere sahip olması. Daha önce bildirildiği gibi iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in daha büyük bir form faktörüyle gelen yükseltilmiş bir 48MP kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Kuo bu durumu şöyle açıklıyor:

"14 Pro/Pro Max'in daha büyük ve daha belirgin arka kamera çıkıntısının ana nedeni, kamerayı 48MP'ye yükseltmek. (13 Pro/Pro Max'in 12MP'sine kıyasla) 48MP kameranın bölgesinin diyagonal uzunluğu %25-35 oranında artacak ve 48MP'nin 7P lensinin yüksekliği %5-10 oranında artacak."

Apple'ın bu yeniden tasarımın arkasında durup durmayacağı konusunda bir bilgi yok. Yine de yeni özellikler ne olursa olsun, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun iPhone 13'e genel tasarım itibariyle oldukça yakın olması bekleniyor.