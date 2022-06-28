Yeni 4K Apple TV Yolda

2021 yılında piyasaya sürdükleri Apple TV 4K'nın kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle karşılanması, firmayı yeni ürünleri tasarlamaya itti. Yeni Apple TV hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Güçlü bir işlemciyle gelen yeni modelde iPhone 12 serisine güç veren A12 işlemciler kullanılacak. Önceki nesle kıyasla bellek kısmında artış olacak. 4 GB RAM ile tanıtılması beklenen yeni Apple TV, eski nesilde yaşanan bazı uygulama sorunlarını aşmayı planlıyor. Cihazın 32,64 ve 128 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği ile duyurulması bekleniyor.

Ayrıca İlk nesili 100 dolar gibi nispeten ucuz bir fiyattan satışa çıkaran firmanın 2021'de çıkan Apple TV 4K'yı 179 dolardan satması, kullanıcıları biraz üzmüştü. Gelen söylentilere göre daha ucuz modeller 2022'nin sonuna doğru duyurulacak.

Siri Remote'a Yenilikler Geliyor

Apple TV'nin ana kumandası olan Siri Remote, özellikle şık ve basit tasarımıyla ilk çıktığı gün dikkat çekmişti. Kumandanın üstünde yalnızca ses açma-kapama tuşları, yön tuşları ve ana sayfa tuşu bulunuyor. Ayrıca bir mikrofon içeren kumanda kullanılarak Apple'ın sesli komut uygulaması Siri ile cihaz kontrol edilebiliyor. Yeni kumandanın akıllı ev kontrol cihazı Apple HomePod ile iş birliği içinde çalışacağı düşünülüyor. Ayrıca sesli komut sistemi Siri için hem donanım hem de yazılım anlamında geliştirmeler gelecek.

2022 sonuna doğru duyurulması beklenen yeni işletim sistemi tvOS 16, kullanıcılar için birçok yeni özellik getirecek. İşte tvOS ile birlikte gelecek olan geliştirmeler: