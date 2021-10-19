Yeni Age of Empires 4 Oynanış Videosu Yayımlandı

Yeni bir Age of Empires 4 oynanış videosu paylaşıldı. 38 dakika uzunluğundaki video, oyunun oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Yayımlanan videoya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Age of Empires 4 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Relic Entertainment ve World's Edge tarafından Essence Engine isimli oyun motoru ile geliştirilen Age of Empires 4 için yeni bir video yayımlandı. YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyunun multiplayer modunu içeriyor.

38 dakika 19 saniye uzunluğundaki video sayesinde çevrim içi karşılaşmaların nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken strateji oyununun yeni videosunda Fransa ve Çin yer alıyor.

Age of Empires 4'ün yeni videosunun görüntüleme sayısı kısa süre içerisinde 167 bini aştı. 3 binden fazla beğeni alan videoya 390'dan fazla yorum yapıldı. Yeni oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilir ve oyunun grafikleri ve oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Age of Empires 4 Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen strateji oyunu, 28 Ekim 2021 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümünü Microsoft Store ve Steam üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Gerçek zamanlı strateji türündeki Age of Empires IV, Steam isimli dijital oyun mağazasında 299 TL, Microsoft Store'da ise 300 TL fiyat etiketine sahip.

Age of Empires 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri