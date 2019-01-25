Yeni AirPods Aksesuarı Şarj Sorununa Çözüm Getiriyor

Apple’ın büyük ilgi gören Bluetooth kulaklığı AirPods’un yeni modeli için söylentiler artarak devam etse de, birinci nesil AirPods için yeni aksesuarlar tasarlanmaya devam ediyor.

2016 yılında iPhone 7 serisi ile birlikte tanıtılan AirPods, kablosuz kulaklık piyasasında yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.

Apple’ın kısa zamanda en değerli gelir kalemlerinden bir tanesine dönüşen AirPods, 2017 ve 2018 yıllarında yakaladığı satış rakamları ile kablosuz kulaklık pazarında liderliği ele geçirmişti.

AirPods, her ne kadar kablosuz bir kulaklık olsa da, tasarlanan aksesuarlar yardımıyla farklı şekillerde de kullanılabiliyor.

Benjamin Fargas adındaki bir girişimci tarafından geliştirilen yeni AirPods aksesuarı, kablolu bir deneyim tercih edenlere hitap ediyor; ancak aksesuarın tek özelliği bu değil. Her iki kulaklığın ucuna manyetik olarak bağlanan uçlar, AirPods’un şarj olmasını sağlıyor.

Fargas’ın projeden beklediği gelir 50.000 dolar olmasına rağmen, şu ana kadar yalnızca 150 dolarlık satış gerçekleştirebildi. Dahası, piyasaya girmeleri halinde bu aksesuarların ne kadar güvenilir olacağı da merak konusu.

AirPods 2 Ne Zaman Çıkacak?

Peki, AirPods’un yeni modelini ne zaman göreceğiz? Apple ürünleri konusunda yaptığı isabetli tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre, kablosuz şarj desteğine sahip yeni AirPods 2019’un ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Bluetooth 5.0, yeni bir W serisi çip ve yüksek ısıya dayanıklı bir tasarım, AirPods 2’yi çevreleyen yeni özellikler arasında yer alıyor.