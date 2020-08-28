Yeni AirPods ile Müzik Kontrolü Çok Kolay Olacak

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılara göre bir sonraki nesil AirPods, kuvvet sensörü yerine basit dokunmatik panel ile birlikte gelebilir. Patent, bunun pek çok noktada oyunu değiştiren bir yenilik olacağını işaret ederken yeni AirPods ile multimedya kontrolü farklı bir noktaya doğru evrilecek gibi gözüküyor.

Yeni AirPods ile Daha Geniş Kontrol Seçenekleri Gelecek!

Patentte yer alan dokunmatik panel, görünüşe göre geniş bir alanda konumlanacak ve çeşitli hareketlere karşı duyarlı olacak. Bu, örneğin parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru kaydırarak çalmakta olan müziğin sesini artırabileceğiniz anlamına geliyor.

Buna ek olarak müziği durdurmak, aramaları yanıtlamak ya da sonlandırmak için de kuvvet uygulamanıza gerek olmayacak. Yalnızca basit bir dokunuşla birlikte müziği durdurabilecek, yeniden oynatabilecek, aramayı yanıtlayabilecek ya da sonlandırabileceksiniz.

Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu patent de, bu teknolojinin kesinlikle kullanıma sunulacağından ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.