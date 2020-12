Yeni AirPods Pro Hakkında İlginç Sızıntı: AirPods Pro Nasıl Olacak?

Yeni AriPods Pro'nun nasıl olacağı ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Apple gelecek yıl Eylül ayında tanıtacağı kablosuz kulaklık modeli ile bir ilki gerçekleşebilir. İşte AirPods serisinin son üyesi olacak olan yeni model hakkında gelen sızıntı.

2021'de Apple'ın ikinci nesil yüksek kaliteli AirPods Pro kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Yaklaşan kablosuz kulaklıkların dahili donanımına ait oldupu iddia edilen görüntüler, yeni nesil AirPods Pro'nun iki farklı boyutta piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Bu sızıntı Mr-white tarafından paylaşıldı ve ilk olarak MacRumors tarafından bildirildi. Bloomberg'den önceki söylentiler, ikinci nesil AirPods Pro'nun daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını belirtmekteydi. Bu, ikinci nesil AirPods Pro'nun Samsung'un kulaklıklarına benzer şekilde daha yuvarlak bir şekle sahip olabileceği söyleniyor.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg