Yeni AirPods Pro Hakkında İlginç Sızıntı: AirPods Pro Nasıl Olacak?

Yeni AriPods Pro'nun nasıl olacağı ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Apple gelecek yıl Eylül ayında tanıtacağı kablosuz kulaklık modeli ile bir ilki gerçekleşebilir. İşte AirPods serisinin son üyesi olacak olan yeni model hakkında gelen sızıntı.

AirPods Pro İki Farklı Boyutta Gelebilir

2021'de Apple'ın ikinci nesil yüksek kaliteli AirPods Pro kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Yaklaşan kablosuz kulaklıkların dahili donanımına ait oldupu iddia edilen görüntüler, yeni nesil AirPods Pro'nun iki farklı boyutta piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Bu sızıntı Mr-white tarafından paylaşıldı ve ilk olarak MacRumors tarafından bildirildi. Bloomberg'den önceki söylentiler, ikinci nesil AirPods Pro'nun daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını belirtmekteydi. Bu, ikinci nesil AirPods Pro'nun Samsung'un kulaklıklarına benzer şekilde daha yuvarlak bir şekle sahip olabileceği söyleniyor.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Mr-White, yeni AirPods Pro'nun hala bir W2 çipi kullanacağını söylüyor, ancak daha fazla ayrıntı net değil. AirPods Pro'nun şu anda W1'in halefi olan Apple'ın H2 yongası bulunuyor, bu nedenle sızıntının kastettiği şey bu olabilir. Bunun sadece bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var, bu yüzden şüpheci bir tavırla bakmak gerekiyor.

MacRumors, Mr- White'ın geçmişte doğru Apple sızıntılarını paylaştığını, ancak bunların her zaman doğru bir sızıntı kaynağı olmadığını söylüyor.

AirPods 3'ün 200 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor.

AirPods Max Tanıtılmıştı!

Şirket geçtiğimiz günlerde Airpods Max modelini piyasaya sürmüştü.

Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan AirPods Max yüksek ses kalitesini sektör lideri Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle buluşturarak eşi benzeri olmayan bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapıyor.

AirPods Max, istenmeyen dış sesleri engellemek için toplam altı adet dış kısım mikrofonunu kullanarak çevrenizdeki gürültüyü tespit ederken iki adet iç kısım mikrofonu duyduğunuz sesleri ölçüyor. Hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar, telefon görüşmelerinde sesinizin yalıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece rüzgarlı koşullarda bile sesiniz net bir şekilde duyulabiliyor. AirPods Max'te H1 çipi bulunuyor.

Apple, düzgün bir sızdırmazlık sağlamak ve pasif gürültüyü engellemek için kulak yastığında hafızalı köpük kullanıyor. AirPods Max'te ayrıca ses seviyesini, müzik çalmayı, Siri'yi etkinleştirmek ve daha fazlasını kontrol etmek için kullanılabilen bir Digital Crown var.