Yeni AirPods Pro Renk Seçenekleriyle Göz Kamaştırıyor

Uzun süredir merakla beklenen ve tasarımıyla çok konuşulacağı düşünülen Apple AirPods 2 veya AirPods Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı. Mac Rumours'a göre artık AirPods'unuzu iPhone'nunuzla renk takımı haline getirebileceksiniz.

Çince olarak hazırlanan bir raporda yer alan detaylara göre yeni AirPods Pro'nun, iPhone 11 modelleriyle eşleşecek şekilde 11 farklı renkte olacağını iddia edildi. Beyaz rengiyle kullanıcılara sunulan AirPods'un ilk sürümü beğenilmiş ve kullanıcıların favori Apple ürünleri arasına girmişti. Yeni tanıtılacak siyah, yeşil, mavi AirPods Pro'ların da çok sevileceği düşünülüyor.

AirPods Pro pek çok kullanıcının aşina olduğu ve sevdiği altın, siyah ve beyazın yanı sıra gece yeşili de dahil olmak üzere bazı yeni renkleri içerecek.

Ay rıca AirPods Pro'nun yeniden tasarlanmış çok sayıda özelliğe sahip olacağı da öne sürülüyor. Gürültü engellemeyle heyecanlandıran kulaklık aynı zamanda suya dayanıklı ve tam denge korumasına sahip olacağı söyleniyor. Yani AirPods Pro, yüzerken (veya duşta) bile müzik dinlemek isteyen herkesin dikkatini çekiyor.