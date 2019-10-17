Yeni Aksiyon Rol Yapma Oyunu Unsouled, Seneye PC'ye Geliyor

Aksiyon odaklı rol yapma oyunu türüne giren Unsouled duyuruldu. MeGusta Game tarafından PC için geliştirilen ve PQube tarafından da yayınlanacak olan oyun, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde Steam üzerinden satışa sunulacak.

Ölümcül amaç için kullanılmış olan gizemli bir gücün etkisiyle hem güzel hem de rahatsız edici bir dünyada geçen Unsouled oyununda, ölülerin ruhlarını zapt etmek gibi ortak bir yetenek ile buluşan ve kaderleri de bu şekilde birbirlerine bağlı olan bir oğlan ve kızın hikayeleri işlenecek.

İzometrik kamera açısından oynanan oyunda, senaryo ilerleyişi boyunca çevre ile etkileşime girerek hem hikayeye dair daha fazla şey öğrenecek hem de bahsi geçen gizemli gücün farklı amaçlara bağlı olarak nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz.

Oynanış ise fazla kafa karıştırıcı olmayan son derece stilize edilmiş şekilde yoğun tempolu ve bir o kadar da ödüllendirici olacak. Düşmanlarımızın yapacakları saldırıları karşıladıktan sonra hem kılıcımızla hem de ruh güçleri ile saldırılar yapabileceğiz. Oyunda ayrıca açabileceğimiz çok çeşitli yetenekler de olacak. Eğer oynanışta zorlanırsanız, düşmanlarınızla nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili stratejiler deneyebileceğiniz ayrı bir antrenman bölümü de olacak.

Hikayeyi bitirdikten sonra açılacak olan bir de Unlimited Mode olacak. Bu modda sonu gelmeyecek olan düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Ne kadar dayanabileceğiniz ise size kalmış.

Unsouled için yayınlanan duyuru fragmanına aşağıdan bakabilirsiniz.