Porsche Cayman Rakibi Yeni Alpine A110 İçin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

2017 yılında yollara çıkan Alpine A110, Porsche Cayman'a alternatif olarak oldukça sevildi. Nispeten daha uygun fiyatı ve sunduğu sürüş keyfi ile spor otomobile giriş kapısı olarak nitelendirilen Alpine A110 şimdi yeni nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Fransız üretici yeni modelini önümüzdeki ay düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali'nde görücüye çıkaracak.

Yeni Alpine A110 Ne Zaman Tanıtılacak?

Alpine, uzun zamandır beklenen spor otomobili hakkında uzun zamandır çeşitli ipuçları paylaşıyor. Fransız üretici son yaptığı instagram paylaşımı ile ilk kez yeni modelini kısmen de olsa gözler önüne serdi. Paylaşılan görselde 9 Haziran tarihi ve Goodwood Hız Festivali işaret ediliyor. Alpine yeni nesil spor otomobilini bu etkinlikte sahneye çıkaracak.

Porsche Cayman'a rakip olması beklenen yeni modelin tanıtımında BWT Alpine F1 Takımı da yer alacak. Formula 1 takımının pilotları Pierre Gasly ve Franco Colapinto da etkinlikte hazır bulunacak. Etkinlikte takımın pilotlarının yeni Alpine A110'un direksiyonuna geçmesini de bekleyebiliriz.

Alpine A110'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni nesil Alpine A110, markanın Alpine Performance Platform (APP) olarak adlandırılan yeni mimarisi üzerinde yükselecek. İlk etapta elektrikli olarak satışa sunulacak olan Alpine A110'un yeni platformu bölünmüş batarya paketi kullanımına olanak sağlıyor. Fransız üretici bu sayede araçlarının sürüş pozisyonunu çok daha aşağıya konumlandırabilmeyi başarmış.

Yeni platform ve bölünmüş batarya paketi sayesinde Alpine A110 yeni neslinde de yere yakın yapısını koruyacak. Paylaşılan resimlerde yeni modelin ön bölümde ikonik çift parçalı far tasarımını koruyacağı görülüyor. Genel olarak alçak tavan çizgisine sahip olan aracın kaslı görüntüsü de dikkat çekiyor. Paylaşılan görselden araç hakkında daha fazlasını söylemek oldukça güç.

Diğer yandan aracın alüminyum ağırlıklı yeni mimarisi, yapıştırma ve perçinleme yöntemi ile daha güçlü hâle getirilmiş. Geleneksel kaynaklara göre daha pahalı olan bu yöntemler, rijitliği artırırken ağırlığı ise en aza indiriyor. Alpine yeni modelinin selefine göre bir kat daha rijit hâle getirildiğini ifade ediyor. Şirket ayrıca bu yöntemle aracın ağırlığını 1.300 kilogramın altında tutma hedefini de yerine getiriyor.

Alpine A110 Hangi Motor Seçeneklerine Sahip Olacak?

Alpine, yeni nesil A110 modelini ilk etapta elektrikli olarak satışa sunacak. Fransız üretici, elektrikli modellerinde azami hızdan çok yol tutuşuna vurgu yapıyor. Çift elektrik motoruna ev sahipliği yapacak olan arka aksta kullanılan tork yönlendirme sistemi aracın yol tutuşuna önemli katkıda bulunacak.

Aracın ağırlık oranı ise 40:60 olacak şekilde tasarlayan Alpine, bu şekilde mevcut modelin keyifli sürüşünü yeni modeline de taşımak istiyor. APP platformu üzerinde yükselecek olan yeni model 800 volt mimariye de ev sahipliği yapacağını söyleyelim. Elektrikli model bu sayede çok daha hızlı DC şarj imkanına sahip olacak.

Fransız üretici, APP mimarisinin elektrikli araçlar için geliştirildiğini ifade etse de içten yanmalı motorlar için de henüz kapıyı kapatmış değil. Şirketi bu mimarinin içten yanmalı motorlara da ev sahipliği yapabileceğini ifade ediyor. Bu da önümüzdeki dönemde üçüncü nesil Alpine A110'u hibrit ya da sadece içten yanmalı motorlarla görebileceğimiz anlamına geliyor.

Alpine, A110 modelinin üstü açık bir versiyonunu da planlarına dahil etmiş durumda. Diğer yandan APP mimarisinin modüler platformu sayesinde Alpine'den daha büyük modeller de görebiliriz. Fransız üretici, 2+2 oturma düzenine sahip daha büyük bir model ile Porsche 911'in de karşısına çıkabilir.

Editörün Yorumu

Alpine A110 sahip olduğu sürüş dinamikleri ile gerçekten oldukça başarılı bir otomobil. Sahip olduğu 1,8 litrelik turbo beslemeli motor çok güçlü olmasa da özellikle virajlı yollarda oldukça keyifli bir sürüş sunuyor. 1.100 kilogramlık ağırlığı ile gücün önemi olmadığını bir kez daha kanıtlayan model, Porsche Cayman için kesinlikle çok iyi bir alternatfi.

Yeni nesil Alpine A110'un ise elektrikli yapısı ile nasıl bir sürüş sunacağını merakla bekliyorum. Araca eklenen fazladan ağırlık sürüş keyfini baltalayacağı gibi elektrikli motorların monotonluğu A110'un karakterine uymayabilir. Düşük ağırlık merkezi ve tork vektörleme ile Alpine'nin bunları en az şekilde hissettirmeye çalıştığını biliyoruz. Ama benim gözüm yeni A110'un içten yanmalı versiyonunda olacak.