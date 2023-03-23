Yeni Altay Tankı Hangardan Çıktı: İşte Kabiliyetleri!

Uzun yıllar boyunca bir sürüncemeye giren yerli ve milli tank Altay, nihayet bugün görücüye çıktı. Geçmiş modellerde ambargo nedeniyle tedarik sorununun yaşanmasının ardından yenileme ve yeniden üretim ihalesini devralan BMC Savunma, bugün eski tank paleti fabrikasının bulunduğu bölgede Yeni Altay tankını tanıttı.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan BMC Savunma ve BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval, yerli ve milli tank projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yeni Altay Tankı

İşte yeni Altay tankının ilk görüntüleri pic.twitter.com/C4aXmQTgw6 — savunmasanayi.org (@Savunma__Sanayi) March 23, 2023

BMC'nin 25 yıllığına işletme haklarını devraldığı tank paleti fabrikasında üretilen Yeni Altay tankının, motor ve motor aksamı Güney Kore'den temin edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019'da gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar sonrasında, eski modelde kullanılan Alman yapımı aksamların ithalatına ambargo getirilmesinin ardından tankın önemli parçaları, yerli üretim aksamlarla değiştirildi.

"Altay tankının üretimi tamamlandı, 23 Nisan'da, bir bayram gününde Türk Silahlı Kuvvetlerine test için teslim etmek istiyoruz. Yurt dışından temin edilemeyen güç grubu gibi sistemlerin yerlileştirilmesi sürerken başka bir kaynakta çözüm bulunması ve tankın buna uygun olarak yeniden tasarlanması zaman aldı. Bu tamamen yeni Altay. Elimizdeki tank ilk tasarımları 2000 yılında yapılmış olan eski tank değil. Çünkü bu kadar zaman zarfında birçok parçayı yerlileştirme fırsatı bulduk. Yaklaşık 20 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlemlediği ve içinde bulunduğu birçok muharebe oldu. Bu muharebelerden birçok dersler çıkarıldı. Bu dersler çerçevesinde tankta birçok iyileştirme yapıldı." -BMC İcra Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş

23 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine test için teslim edilecek Yeni Altay tanklarının, 2025 yılında seri üretim bandına girmesi bekleniyor. Öte yandan tankın geleceği için 2026 yılına kadar yerli motor ve motor aksamının geliştirilmesi gibi planlar bulunuyor.

1500 beygirlik bir motor bulunduran Yeni Altay tankında değiştirilen parçalar ise şu şekilde: