Tüyler Ürperten Yeni Amnesia Rebirth Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Yakın bir zamanda yeni bir Amnesia macerası başlayacak. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan Amnesia Rebirth, yeni oynanış fragmanı ile karşımıza çıktı. Detaylar haberimizde.

Bilhassa korku türünü seven oyuncuların sabırsızlıkla bekledikleri Amnesia Rebirth, bu ayın sonlarına doğru PC (Steam) ve Epic Games Store) ve PlayStation 4) için satışa sunulacak. Uzun bir zamandan sonra özlediğimiz Amnesia evrenine geri döneceğimiz için elbette heyecanlıyız. Bakalım Frictional Games bizlere ne gibi sürprizler hazırlamış? 20 Ekim 2020 tarihinde ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz ama öncesinde, tadımlık diyebileceğimiz bir tanıtım yapıldı.

Amnesia Rebirth Oynanış Fragmanı Nasıl Olmuş?

Beş dakika uzunluğundaki Amnesia Rebirth fragman, yeni oyunda bizleri neyin beklediğine dair fazlaca detay sunuyor diyebiliriz. Aşina olduğumuz bizleri diken üstünde tutan ve yalnız ve umutsuzluk hissiyatını başarıyla yaratan atmosfer geri dönerken, beraberinde çevresel faktörlerin işin içine girdiği bulmacalar ve başımıza tebelleş olan ürkütücü düşmanları da getiriyor. Diğer bir deyişle, aşina olduğumuz bir başka Amnesia oyunuyla daha buluşacağız. Şimdiden kendinizi hazırlasanız iyi olur deriz.

Yayınlanan yeni Amnesia Rebirth fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Amnesia Rebirth Konusu

Amnesia: Rebirth oyununda, Cezayir çölünde uyanan Tasi Trianon rolünde olacaksınız. Amnesia: The Dark Descent ile aynı dünyada geçecek olan oyun, ıssızlığın ve umutsuzluğun hakim olduğu bir yolculukta insanlığın direncinin sonuna kadar zorlanacağı yepyeni bir hikaye sunacak.

Tasi bir yandan zamana karşı yarışacakken, bir yandan da kendi kişisel sorunları ile başa çıkmaya çalışacak. Issız mekanlarda ilerlemeye çalışırken umutları, korkuları ve pişmanlıklarıyla da başa çıkmak durumunda olacak. Eğer kaybeden taraf olursa, beraberinde her şeyini de kaybedecek.