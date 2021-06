Yeni Among Us İçerikleri Duyuruldu: İşte Detaylar!

Yeni Among Us içerikleri yolda. Summer Game Fest sırasında yapılan duyuru ile yeni içeriklerin yol haritası ortaya çıkartıldı. Peki Among Us için ne tür içerikler planlanıyor? Detaylar haberimizde.

Geç fark edilip sonradan popülerleşen oyunlardan bir tanesi olan Among Us, 2018 yılının Haziran ayında satışa sunulmuştu. InnerSloth tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan oyun, çevrimiçi ve yerel ağ üzerinden en az dört ve en fazla on oyuncu ile oynanıyor.

Uzay gemisi ile kalkış için hazırlanan bir mürettebatın etrafında dönen Among Us’ta, mürettebatın içinde herkesi öldürme hedefinde olan sahtekârlar bulunuyor. İki tarafa da verilen birçok farklı görev olduğu için, haliyle galip gelebilmek için her iki tarafında bu görevleri tamamlamaları gerekiyor.

Satışa sunulmasının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçmişken bir anda keşfedilen ve çok kısa sürede büyük bir popülarite yakalamış olan Among Us, kendisini bir süre sonra tekrar etmeye başlamış olduğu için oyuncu kitlesinde azalma yaşanmıştı. Geliştirici stüdyo ise bu durum karşısında harekete geçerek yeni içeriklerin yolda olduğunu müjdeledi.

Geçtiğimiz zaman zarfında oyuncuların ilgisini sıcak tutmak için yeni harita ve kozmetik odaklı eşyalar dahil olmak üzere birçok ek içerik sunan InnerSloth, dün gecenin Summer Game Fest sırasında önümüzdeki zaman zarfında yayınlanacak olan ek içeriklerin yol haritasını ortaya döktü.

Among Us’ın Yeni İçerikleri Detaylandırıldı

Twitter üzerinden de verilen detaylara göre, Hide & Seek adlı yeni saklambaç moduna ek olarak oyuncu desteğinin on beşe çıkartılacak. Ayrıca yeni renk seçenekleri, yeni başarımlar, yeni bir harita, yeni vizör kozmetikleri ve yeni rollerin geleceği müjdelendi.

Bunlara ek olarak, iki büyük sürpriz de bizleri bekliyor. Bildiğiniz gibi Among Us şu an için Android ve iOS tabanlı sistemler, PC ve Switch için yayınlandı. InnerSloth tarafından belirtilene göre, bu yıl içerisinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için de yayınlanması planlanıyor. Dahası ise platformlar arası hesap ilişkilendirme imkanı sayesinde, kayıt dosyalarınızı ve kozmetik eşyalarınızı tercih ettiğiniz platforma taşımanız mümkün olacak.

Bakalım bu açıklanan içeriklerin yayınlanması sonrasında, Among Us eski günlerine dönüş yapabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri takipteyiz.