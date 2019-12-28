Yeni Android Güncellemesi 4 GB Sınırını Ortadan Kaldıracak

Her Android güncellemesi gerçekleştiğinde yeni bir özellik karşımıza çıkıyor. Android 11 ile birlikte video çekmek için kullanılabilecek en uzun süre değişiyor. İşte Android kullanıcılarını yakından etkileyecek haberimizin detayları.

Akıllı telefonlar değiştikçe ve geliştikçe çok daha farklı teknolojiler ortaya çıkıyor. Örneğin bundan sadece 5 yıl önce akıllı telefonların kameraları pek iyi değildi. Standart bir kullanıcıya 8 GB hafıza genellikle yeterli oluyordu. Ancak şu anda durum çok daha farklı.

Telefonlar geliştikçe kamera çekim süresi uzuyor

Eski akıllı telefonlar sadece 8 GB hafızaya sahip olduğu için video çekim süresi ona göre kısaydı. Akıllı telefon kullanıcıları en fazla 4 GB boyutunda videolar çekebiliyordu.

Android işletim sistemini kullanan telefonlarda video çekimleri ve bu çekimlerin kaydedilmesi; MediaMuxer ve MPEG4Writer ismindeki iki kök yazılım sayesinde gerçekleşiyor. Android 11 güncellemesi ile gelecek olan yeni yazılım ise, daha farklı olacak. Böylece 16 GB boyutunda videoları çekebileceksiniz.

Google henüz konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Şimdilik bu konu sadece raporlarda geçiyor. Peki sizce Google tarafından getirilecek yeni teknoloji, kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.