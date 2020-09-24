Yeni Android Virüsü Alien Bilgilerinizi Ele Geçirebilir!

ThreatFabric'te yer alan araştırmacılar, 226'dan fazla Android uygulamasını olumsuz etkileyen bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiler. "Alien" olarak isimlendirilen kötü amaçlı yazılımın Cerberus'un kaynak kodlarından yola çıkılarak geliştirilmiş bir virüs olduğu belirtiliyor. Peki, yeni tespit edilen virüs Android kullanıcılarını nasıl tehdit ediyor? Yeni Android virüsü Alien ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Android Virüsü Alien Kullanıcılara Nasıl Zarar Veriyor?

ThreatFabric'in araştırmalarına göre Cerberus'un geliştiricisi kötü amaçlı yazılımın kaynak kodlarını başarısız bir satış girişiminin arkasından herkese açık olarak paylaşmıştı. Google'ın güvenlik sistemi, Cerberus'un kaynak kodları ile geliştirilen kötü amaçlı yazılımların büyük bir kısmını tespit etme yeteneğine sahip olsa da Cerberus'un eski bir sürümüne dayandığı iddia edilen Alien isimli kötü amaçlı yazılım, Google Play Protect'in engeline takılmamaya başarabiliyor.

Cerberus'un yerini alan Alien isimli virüs, Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerine birçok yönden tehlike oluşturuyor. SMS toplama, gönderme ve benzeri özelliklere sahip olan kötü amaçlı yazılımın özellikleri şunlardır:

• Keylogger

• Uzaktan erişim

• SMS toplama ve gönderme

• Cihaz bilgisi toplama

• Kişi listesini toplama

• Cihazdaki uygulamaların listesine sahip olma

• Uygulama yükleme, açma ve kaldırma

• Bildirimleri kontrol etme

• Ekranı kilitleme

• Telefon sahibini istenen bir web sayfasına yönlendirme

• Uygulamaların simgesini gizleme

Alien isimli kötü amaçlı yazılımın şu an Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Avustralya ve Hindistan'da çok sık bir şekilde kullanılıyor. Kötü amaçlı yazılımın öncelikli olarak amacının bankacılık uygulamalarını hedef aldığı biliniyor. Araştırmacılara göre Alien'ın şu anda 226'dan fazla uygulamanın üzerinde etkisi bulunuyor. Uzmanlar ise Android kullanıcılarına güvende kalmak için bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmenin tehlikelerini bir kez daha hatırlatıyor.