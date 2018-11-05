Yeni App Store Fiyatları Cep Yakacak!

Geçtiğimiz hafta ürünlerine uyguladığı indirimlerle yüzleri biraz olsun güldüren Apple, uygulama mağazası App Store Türkiye’ye yaptığı zamlarla moralleri bozdu.

Apple’dan Türkiye’deki kullanıcılarını üzecek bir hamle geldi. Cupertinolu teknoloji devi, App Store Türkiye’de satılan uygulama ve oyunların fiyatlarını güncelledi. Ortaya çıkan yeni fiyatlar ise cep yakacak türden!

App Store'a gelen zamlar sonrası uygulama mağazasındaki ürünlerin fiyatları 4 katına çıktı. Mağazaya giren kullanıcılar ise zamları görünce neye uğradığını şaşırdı.

Öte yandan App Store zammından şu an için uygulama içi satın alma ücretleri etkilenmedi. Yani aylık ve yıllık abonelikler her zamanki fiyattan yenilenmeye devam edecek.

ABD’li şirket, dolar kurundaki rahatlama sonrası iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch modellerinin fiyatlarını ortalama yüzde 10 civarı indirmişti, ancak uygulama mağazasına gelen zamlar kullanıcıların morallerini bir hayli bozmuş durumda.

Döviz kurlarındaki yükselişin neden olduğu zamlardan şu an için iTunes Store etkilenmedi. Ayrıca macOS App Store'daki uygulamaların fiyatlarında da şu an için bir değişiklik görünmüyor.

App Store’a gelen zamların ardından oluşan fiyatlar ise şu şekilde:

App Store’daki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar