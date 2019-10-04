Yeni Apple AirPods için Konsept Tasarım Yayınlandı

Son zamanlarda sızıntılarla sık sık gündeme gelen Apple AirPods 3 konsept tasarımı ile karşınızda!

Apple AirPods 3 Tasarımı

Geçtiğimiz günlerde yeni AirPods modeline ait olduğu iddia edilen görüntülerde, AirPods 3 modelinin önemli tasarım farklılıkları ile gelebileceğini görmüştük. Ortaya çıkan yeni konsept tasarıma baktığımızda, şirketin farklı bir tasarımla ve farklı bir yapı ile karşımıza çıkabileceğini görüyoruz. Bazı benzerliklere karşın, hepimizin bildiği AirPods modellerinden çok farklı bir ürün.

Bu tasarımla birlikte daha iyi bir ses yalıtımına yol açan yeni model, muhtemelen değiştirilebilir boyutlarda silikonlarla beraber gelmekte. Daha önceden ortaya çıkan sızıntılara da göz attığımızda yeni modelin gerçekten böyle bir tasarımla karşımıza çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şirketin yapacağı ani radikal değişikliğin nasıl tepkiler alacağını tahmin etmek ise oldukça güç.

Apple AirPods 3 Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni patent, iki önemli yeniliği içeriyor. Bunlardan birincisi Apple, yeni AirPods modelini kısmen ya da tamamen suya dayanıklı bir hale getirmek için çabalıyor. Teoride sıçramalara karşı dayanıklı ya da IP sertifikasına sahip bir ürün ile karşılaşmamız mümkün. Ancak burada önemli olan detay ise bu dayanıklılığın kulaklıklar için değil, taşıma çantası için geçerli olduğu.

Bununla birlikte taşıma çantası ile ilgili ikinci bir detay ise, çok daha şaşırtıcı olması ile öne çıkıyor. Yine patente göre yeni AirPods ile gelecek taşıma çantası, kablosuz ters şarj teknolojisi ile Apple Watch modellerini şarj edebilir. Bu konu ilk başta iyi bir gelişme gibi gözükse de, bunun için yeterli batarya kapasitesinin nasıl sağlanacağı ise merak ediliyor. Hem AirPod'ları hem de gerektiğinde Watch'u şarj edebilecek bir batarya, taşıma çantasının da gereğinden büyük olmasına sebep olabilir.

Ayrıca şirketin yeni modelde odak modu olarak adlandırılan aktif gürültü engelleyicisine de yer vermesi bekleniyor.