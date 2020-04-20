Yeni Apple AirPods Önümüzdeki Ay Satışa Sunulabilir

Apple uzun bir süredir tam kablosuz kulaklık pazarının lideri konumunda bulunuyor. Bu konumunu pekiştirmek isteyen şirket oldukça yakın bir zamanda yeni Apple AirPods ile karşımıza çıkabilir. İşte konu hakkında bilinen tüm detaylar!

Yeni Apple AirPods Ne Zaman Tanıtılacak?

Jon Prosser tarafından yayınlanan yeni bir sızıntıya göre Apple'ın yeni tam kablosuz kulaklıkları nihayet hazır. Şirket bir süredir AirPods Pro Lite olarak anılan bir modelle gündeme gelse de AirPods 3rd ile karşılaşma ihtimalimiz de bulunuyor.

Baz model olan AirPods 2016 yılının sonlarında satışa sunuldu ve 2019 yılının başında ikinci nesil ile güncellendi. Öte taraftan AirPods Pro daha yeni bir model. Bu nedenle üçüncü nesil modelle karşılaşma ihtimalimiz bir miktar daha olası olabilir.

Buna karşın bu noktada şu aşamada elle tutulur bir sızıntı bulunmuyor. Yeni modelin Mayıs 2020 döneminde satışa sunulacağı iddia ediliyor ve bu doğru ise önümüzdeki dönemlerde daha çok sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni gelişmelerden haberdar olduğumuzda sizlere aktaracağız.

Peki sizce Apple, AirPods Pro Lite ile mi yoksa AirPods 3rd ile mi karşımıza çıkacak? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.