Yeni Apple iPad Pro 2018 Özellikleri ve Fiyatı

2018 iPad Pro modeli, bugün Brooklyn’de düzenlenen Apple Özel Etkinliği’nde tanıtıldı. Tasarımsal olarak tamamen değişen, daha güçlü bir iPad Pro modeli karşımıza çıktı. İşte Apple’ın merakla beklenen tableti iPad Pro 2018’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

Apple’ın TSİ 17.00’de başlayan “There’s More in the Making” etkinliğinde kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği yeni iPad, iPad Pro tanıtıldı. Yeni MacBook Air ve Mac Mini'nin ardından tanıtılan 2018 iPad Pro, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Lansmandan birkaç saat öncesinde sızıntılarıyla teknoloji meraklıklarını heyecanlandıran Evan Bass, 2018 iPad Pro'nun tasarımını gözler önüne seren yüksek kalitede bir görsel paylaştığından iPad Pro 2018 modeli tasarımsal olarak pek heyecan uyandırmadı. Yeni iPad Pro’nun biyometrik güvenlik sistemi olarak Touch ID yerine iPhone X, XS ve XR gibi gelişmiş üç boyutlu yüz tanıma sistemi Face ID’yi kullanacağını, TrueDepth kameraya, Lightning yerine 4K HDR video çıkışına destek verecek USB-C portuna, aksesuarlar için yeni Smart Connector’e sahip olacağını, yeni Apple Pencil ile geleceğini biliyorduk. Donanım tarafında A12X işlemci (8 çekirdek CPU, 7 çekirdek GPU) de şaşırtmadı. Her zamanki gibi iPad Pro, pazardaki en güçlü tablet konumunda. İşlemciyle birlikte elbette ekran, bellek, batarya geliştirmeleri yapılmış. iPad Pro 2018’in kaç RAM’e sahip olduğu, kaç mAh bataryadan (10 saat pil ömrü) güç aldığı elbette lansmanda paylaşılmadı ancak birkaç gün içerisinde yani çok geçmeden Apple tarafından açıklanmayan teknik bilgiler açığa çıkacaktır.

iPad Pro 2018 Özellikleri

11. inç ve 12.9 inç ekranla bizleri karşılayan iPad Pro 2018, tasarımsal olarak iPhone X ve sonrasında çıkan modellere benzer çizgilere sahip. Farklı olarak tepe noktada çentik (notch) barındırmıyor, tuşların dizilimi farklı. Daha etkileyici ekran, daha gelişmiş kamera, daha güçlü işlemci, daha uzun süre kullanım süresi vereceği aşikar daha güçlü bataryayla donatılan iPad Pro 2018’in tercih sebeplerinden birisi de kalem; Apple Pencil olacaktır. Ayrı olarak satılan Apple Pencil’ın geliştirilmesi bekleniyordu; öyle de oldu. Yeni Apple Pencil (Apple Pencil 2.0), çok daha kibar görünüme kavuşmuş, işlevselliği de geliştirilmiş. iPad’e mıknatıslı olarak bağlanan, kablosuz şarj olan ve AirPods gibi yenilikçi eşleştirme metoduyla kullanılabilir hale gelen yeni Apple Pencil, dokunma ve kaydırma hareketlerini destekliyor; diğer bir deyişle gesture yeteneği kazandırılmış.

iPad Pro 2018 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bir konsol kadar güçlü, çok daha yetenekli olan yeni iPad Pro’nun 64GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleri sunan modelleri bulunuyor. 11 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 799$, 12.9 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 999$. Ön siparişler bugün, satışlar 7 Kasım'da.