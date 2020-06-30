Apple son zamanlarda pek çok ürün grubunda ileri seviyede suya dayanıklılık sunmaya başladı. Şu aşamada bilgisayarlarda suya dayanıklılıkla ilgili düzenlemeleri görmeye alışkın olmasak da yeni Apple MacBook suya dayanıklı olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yeni Apple MacBook Suya Dayanıklı mı Olacak?

Bazı durumlarda kazalardan kaçınmak pek de mümkün olmayabilir. Yine de kullandığımız ürünlerin tümünün bu kazalara azami ölçüde hazır olmasını isteriz.

Apple tarafından alınan yeni bir patente göre şirket, MacBook modellerini çok daha dayanıklı bir yapıya sokmak için hazırlanıyor. Bu kapsamda malzeme değişikliğini düşünen şirketin plastik ve metal karışımı kullanmak istediğini görüyoruz. Bu hem darbelere karşı bir takım avantajlar sağlayacakken hem de bazı tasarımsal değişiklikler ile birlikte suya dayanıklılığı artıracak.

MacBook modellerinin ince ve narin tasarımlarını göz önüne aldığımızda daha dayanıklı bir kullanım deneyimi sunmak adına yapılabilecek yenilikler pek çok kullanıcı için iyi bir haber olabilir. Tabii bunun bir noktada patentten ibaret olduğunu ve ilerleyen yıllarda kesinlikle karşılaşacağımız anlamına gelmediğini hatırlatalım.

Diğer pek çok patentte de olduğu gibi sertifikalandırmalar bir ürünün yakın zamanda satışa sunulacağını değil, şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.