Yeni Apple Pencil Gerçek Dokunuş Deneyimi Yaşatacak

Yaptığı devrim niteliğinde çalışmalarla bilinen Apple, Pencil donanımlarında da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Firmanın gerçek bir kağıt ve kalem dokunuşu sağlamak istediği bu yeni donanımı için daha şimdiden patent alındı bile. Hadi gelin detaylara bir göz atalım.

Aylardır ABD'li bu teknoloji devi hakkında, Genellikle iPhone 12 bağlantılı konular konuşuldu. Diğer donanımlarının ve yeniliklerinin arka planda kalmaya başladığı Apple önemli bir patent alarak bunu tersine çevirdi. Şirketin geçtiğimiz Aralık ayından beri bu yeni donanımla ilgili çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Şimdi ise yeni patent ile ilgili kendisine onay çıktı.

Yeni Apple pencil çok gerçekçi olacak

Apple tarafından alınan bu yeni patentin açıklamasında, "Bir gün, iPad üzerinde yazı yazmak gerçek bir kâğıda yazarmış gibi ve iPad üzerinde Fırça Aracı kullanımıysa gerçek bir tuval üzerinde resim çizermiş gibi hissettirecek." diye bir ifade geçmişti.

Bu açıklamadan da anlayacağınız üzere şirketin yeni kalem donanımı son derece gerçekçi bir dokunuş yaratmak istiyor. Peki firma bunu nasıl sağlamayı düşünüyor? Dokunma algılayıcı arayüze sahip olması planlanan bu yeni donanım, yazım ve çizim işlemlerini çok farklı bir boyuta taşıyacak. Tüm kalem boyunca gerçek dokunuş hissini verecek olan titreşimler bile düşünüldü.

Son olarak; Apple Pencil kullanıcılarının çizim yapmayı tercih ettiği değişik sanal kalemlere ve fırçalara göre geri bildirim seçenekleri yer alması dikkat çeken bir diğer önemli noktası oldu. Sizce geliştirilen bu yeni Pencil donanımı önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.