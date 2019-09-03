Yeni Apple Watch Uyku Takibini İleri Taşıyacak

Yeni raporlara göre Apple, Watch modelleri için yeni bir uyku takibi sistemi üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki hafta duyurulması beklenen yeni özellik, kullanıcıların uyku verilerini çok daha kapsamlı bir şekilde sunacak.

9to5Mac'in yaptığı habere göre Apple, Watch modelleri için özel bir donanım gerektirmeyen, daha kapsamlı bir uyku takibi sistemi üzerinde çalışıyor. "Time in Bed track" olarak adlandırılacak olan yeni özellik uyku sırasında hareket, kalp hızı ve ses gibi verileri işleyerek kullanıcıların uyku kalitesini ölçecek. Diğer pek çok veride olduğu gibi uyku takibine ait veriler de sağlık uygulaması üzerinden sunulacak ve saat üzerinden takip edilebilmesi için de özel bir uygulama yayınlanacak.

Gece boyu aktif şekilde çalışacak olan özellik, haliyle önemli bir batarya kullanımını da beraberinde getirecek. Akıllı saatlerini genelde gece saatlerinde şarj eden Apple Watch sahipleri, uyku takibini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için akşam saatlerinde cihazlarını şarj etmelerine yönelik bildirimler alacak. Bu bildirimlerle birlikte kullanıcıların bu özellikten kesintisiz bir şekilde faydalanması da sağlanmış olacak.

Daha önceden üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile gerçekleştirilen uyku takibi özelliği de, bu şekilde yerleşik bir düzene kavuşmuş olacak. Ancak yeni özelliğin mevcutta bulunan tüm Apple Watch modelleri için mi yoksa sadece yeni çıkacak modeller için mi sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.