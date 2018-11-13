Yeni Araştırmalar Beynimizde Bakterilerin Yaşadığını Ortaya Çıkardı

Yapılan yeni bilimsel araştırmalar, insan beyninde yaşayan bakteriler olduğunu ve bu bakteri krallığının beklediğimizden çok daha büyük etkileri olabileceğini ortaya koydu.

Her ne kadar bakterilerin kötü olduğunu düşünsek de özellikle bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler, sağlığımız için oldukça önemliler. Hatta bağırsaklardaki bu bakteriler genlerimizden duygularımıza kadar birçok farklı etkiye sebep olabiliyorlar. İnsan mikrobiyomu üzerine araştırmalar yapmaya devam eden bilim insanları ise bakterilerin sadece bağırsaklarımızla sınırlı kalmadığı, beynimizde dahi bakteri çeşitlerinin olduğunu keşfettiler.

İnsan beynindeki bakterilere dair ilk bulgular, kasım ayında düzenlenen Neuroscience 2018 yıllık toplantısında yayınlanan poster bildirisiyle gün yüzüne çıktı. Henüz araştırmanın devam etmesi sebebiyle sadece poster bildiriyle elde ettikleri sonuçları paylaşma yoluna giden bilim insanları, sonrasında Science dergisine önemli açıklamalarda bulundular.

İnsan beyni üzerinde yüksek çözünürlüklü görüntülemeler yapan araştırmacılar, bazı bakterilerin beyne ulaştığına dair veriler elde ettiler. Normalde kan beyin bariyeri olarak adlandırılan ve beyni zararlılardan koruyan engellerin bakterilere geçit vermediği düşünülse de elde edilen görüntülerde, bakterilerin beyne kadar ulaştığı net olarak seçilebildi.

Araştırmanın başında yer alan Rosalinde Roberts, yarısı şizofreni hastası yarısı da sağlıklı olduğu bilinen 34 kadavrayı incelediklerini belirtirken, neredeyse her beyinde farklı mikrobiyonizmalar gördüklerini söyledi ve “Tanımlama ve miktar belirleme adına çeşitli analizler yaptık. Elimizde tüm kadavraların beyinlerinde çeşitli sayılarda bakteriler bulunuyordu. Bakteriler çubuk şeklindeydi ve bir kapsül, nükleoid, ribozomlar ve vaküoller içeriyorlardı” açıklamasını yaptı.

Bakterilerin beyinlerin substantia nigra, hipokampus ve prefrontal korteks bölümlerinde tespit edildiklerinin altını çizen Roberts, böylece bakterilerin beynimizin farklı noktalarında, farklı sayılarda bulunabileceklerini öğrendiklerini aktardı.

Araştırmaya örneklerin kadavralardan alınmış olmaları sebebiyle ölüm anından sonra bakterilerin çok hızlı şekilde beyne doğru yol alabileceklerine dair itirazlar gelmeye başladı. Buna karşın henüz araştırma aşamasını tamamlamayan bilim insanları, uzun süreli çalışmalardan sonra elde ettikleri verileri nihai olarak yayınlayacaklarını ve o zaman kimi kesin sonuçlara erişmeyi umduklarını dile getirdiler.