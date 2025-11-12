Beklenen ARC Raiders Özelliği Yeni Güncellemeyle Geliyor

Hem çıkışı öncesinde ve hem de çıkışı sonrasında oyuncuların ilgi odağı olan ARC Raiders, yeni özellikler ile gelişmeye devam ediyor. Embark Studios, yaptığı açıklama ile yarın yayınlanacak yeni güncellemenin bir parçası olarak ikili eşleşme sisteminin oyunculara sunulacağını müjdeledi.

ARC Raiders Oyununa İki Oyunculu Eşleşme Geliyor

Oyunun sayfası üzerinden yapılan açıklamalara bakılırsa, önceliğin başlangıçta tekli ve ekip halinde oynamaya verildiğini söylüyor. İki oyunculu modun ise şimdiki öncelik haline geldiği ve bu haftanın başından beri test edildiği söyleniyor. Hedefin iki kişiden oluşan ekipler ile yine iki kişiden oluşan diğer ekiplere karşı oynayabilmek iken, aynısının üç kişiden oluşan diğer ekipler için de geçerliymiş. Ne var ki bu sistemin tam anlamıyla garanti olmadığı, kimi zaman değişen sayıda kişiden oluşan ekipler ile karşı karşıya gelebileceğimiz konusunda uyarıda da bulunuluyor.

İkili eşleşme sisteminin dışında, oyun içi mağazadaki kozmetik fiyatları için de ayarlamaların yapılacağı söyleniyor. Geriye dönük bir bilgilendirme yapmak gerekirse, geçtiğimiz hafta itibarıyla, kozmetik eşyalar için belirlenen fiyatlar nedeniyle oyuncular isyan bayrağı çekmişti. Öyle ki, 16 USD ve 11 USD üzerinden satılan Leviathan ve Wilderness Scout setleri için yoğun eleştiriler yapılmıştı. Kimi oyuncular mevcut modeller ile aradaki farkın renk olduğunu ve kimi oyuncular da tek farkın kask olduğunu söylemişlerdi.

Bir diğer eleştiri konusu ise görünüm paketlerinin fiyat etiketinin 25 USD olmasıydı. Temel oyunun fiyatının 40 USD olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, gerçekten de yüksek fiyatlara satıldıklarını söylemek gerekiyor. Embark Studios da bu geri bildirimlerin dikkate alındığını ve fiyatların düşürüldüğünü söylüyor. Söz konusu fiyat değişikliği, 13 Kasım 2025 Perşembe günü yani yarın TSİ 12:30 sıralarında yayınlanacak olan yeni güncelleme ile aktif olacakmış. Mevcut fiyatlar üzerinden satın alım yapan oyunculara, aradaki fark için hesaplarına Raider Token iadesi ile geri ödeme yapılacak.

Son olarak, tüm oyunculara ücretsiz bir Raider Deck sunulmuş durumda. Gelecekte ise hem ücretsiz ve hem de ücretli Deck'ler sunulacak. Oynanış eşyaları ücretsiz Deck'ler ile gelecek olup, oyunda aşama kaydedilmesi ile açılacak ve yeni oyunculara yardımcı olacakmış. Ücretsiz Deck'ler ise avantaj sağlayan eşyalar içermeyecekmiş. Sadece kozmetik eşyalar ile sınırlı tutulacakmış.