Yeni Assassin's Creed, Antik Yunan Döneminde Geçebilir

Oldukça güvenilir kaynaklardan elde edildiği söylenen bilgilere göre, Ubisoft’un geliştireceği yeni Assassin’s Creed oyunu Antik Yunan döneminde geçebilir.

Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon-macera oyunu Assassin’s Creed, ilk olarak 2007 yılında yayınlanmıştı. İnsanların özgür iradelerini ellerinden almak için mücadele eden Tapınakçılar ile yüzyıllardır mücadele eden suikastçıları konu alan seri, ilk olarak bizleri Üçüncü Haçlı Seferi yıllarına götürmüştü. Altair ismindeki unutulmaz karakteri yönettiğimiz oyunun ardından Assassin’s Creed serisi dünyanın çok farklı noktalarına gitmiş ve bizlere çok farklı heyecanlar yaşatmıştı.

Son olarak Assassin’s Creed: Origins ile birlikte Antik Mısır dönemini anlatan serinin yeni oyununun Antik Yunan devrinde geçeceği iddia edildi. ComicBook.com adresi üzerinden çeşitli yazılar yayınlayan Liam Robertson tarafından ortaya atılan iddia ise henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Oyuncuları daha önce Çin, Hindistan, Rusya ve Osmanlı Dönemi gibi tarihi devirlere götüren serinin Antik Yunan uygarlığının bir döneminde geçmemesi şimdiye kadar oldukça ilginç karşılanırken, iddiaların doğru olması durumunda Assassin’s Creed serisinin ilk kez Yunanistan dolaylarına gideceği söylenenler arasında yerini aldı.

Robertson hazırladığı yazıda iddialarını farklı noktalara dayandırmaktan geri kalmadı. İlk olarak Origins oyununda çokça Antik Yunan göndermesinin olduğunun altını çizen yazar, sonrasında Assassin’s Creed serisinin yapımcılarından Raphale Lacoste tarafından Twitter üzerinden paylaşılan bir görsele yer verdi. Serinin önemli isimlerinden olan Lacoste’nin Yunanistan’dan çekilmiş bir görseli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını söyleyen Robertson, bir sonraki oyun için önemli göstergenin bu olduğunu söyledi.