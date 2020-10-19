Yeni Assassin's Creed Valhalla Görüntüleri Büyülüyor

Yeni Assassin's Creed oyununun çıkışı yakınlaşıyor. Önümüzde bir aydan az bir zaman kalmışken, daha fazla tanıtım yapılmaya da devam ediliyor. Bu defa yeni Assassin's Creed: Valhalla'dan büyüleyici görüntüler yayınlandı. Detaylar haberimizde.

Ubisoft bu zamana birçok farklı türden oyun ile karşımıza çıkmıştı. Far Cry ve Assassin’s Creed serileri ve daha nicesi, bizlere farklı konular ile farklı deneyimler sunmuştu. Ne var ki bu oyunların ortak noktaları arasında birbirinden güzel manzaralar sunması var. Öyle ki, bazen her şeyi bırakıp da gördüğünüz bir manzaranın tanıdı çıkartmayı istediğiniz oluyor. Bilhassa Assassin’s Creed serisi, sunduğu fantastik dünyaları ile sanatsal görüntüleri karşımıza çıkartıyor.

Serinin sıradaki oyunu olacak Assassin’s Creed: Valhalla, bizi bildiğiniz gibi Viking çağına götürecek. Bu zamana kadar oyun ile ilgili birçok ekran görüntüsü, fragman ve oynanış videosu yayınlanmıştı. Ne var ki her defasında oyunun farklı yönlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştı. Bu sayede de genel tabloya birçok yeni parça oturmuş ve karşımıza nasıl bir Assassin’s Creed: Valhalla gelecek öğrenmiştik.

Yeni Assassin's Creed: Valhalla, Büyüleyici Manzaraları ile Karşımızda

Yakın bir zaman önce ise yeni oyun ile ilgili olarak yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bu ekran görüntüleri, fotoğraf modu ile kaydedilmiş ve genel olarak Fransız yayıncının yine harika işler çıkarttığını görebiliyoruz. Yerleşim yerlerinden ovalara kadar değişik mekanlar ekranımıza geliyor ve buralar muhtemelen Viking kavminin ana vatanı olan bölgelere ait manzaralar. Ayrıca İngiltere topraklarına ait olanlar da varmış gibi görünüyor.

Yayınlanan görüntülere aşağıdan bakabilirsiniz.

Yeni Assassin's Creed Valhalla Görüntüleri

Assassin’s Creed Valhalla, daha önceden Assassin’s Creed IV: Black Flag ve son olarak Assassin’s Creed: Origins ile karşımıza çıkan Ubisoft Montreal önderliğindeki on dört stüdyo tarafından geliştiriliyor. Savaş ve zafer hikayeleri ile büyüyen Eivor rolünde olacağız. Kardeşi Sigurd açısından sorumluluğu ve kişisel zafer tutkusu arasında kalmış olan Viking baskıncısı, ülkesinde devam etmekte olan savaşların sonucu olarak azalan kaynaklar neticesinde Sigurd’un önerisi üzerine klanı ile İngiltere topraklarına doğru yola çıkmak durumunda kalıyor ve esas macera da böylece başlıyor.

Tercihen erkek veya kadın cinsiyet ile oynamayı seçebileceğiniz oyunda, karakterinizi özelleştirebileceksiniz. Bunun dışında, hikaye boyunca ittifaklar kurabilecek, savaş kararları alabilecek ve diyalog seçimlerinde bulunabileceksiniz. Tüm bunlar da elbette finali etkileyecek. Haliyle hep bir sonraki adımı düşünmeniz gerekecek.

Dahası ise İngiltere’nin bölünmüş krallıklarının zengin topraklarında, klanınız için yeni bir gelecek planlamak durumunda olacaksınız. Bunu da Viking savaşçılarının dövüş tarzı ile çok daha fazla düşman ile mücadele ederek ve elinizdeki kaynaklar ile daha fazlasını elde etmek için belirli bölgelere baskınlar yaparak daha fazlasını ele geçirerek yapmanız gerekecek. Bu süreçte, bir yandan tek hükümdar olan Wessex kralı Aelfred dahil olmak üzere Saksonlar’ın direnişleri ile de başa çıkmak durumunda olacaksınız.