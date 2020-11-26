Ubisoft ve Ubisoft Montreal, bugün yeni Assassin's Creed Valhalla güncellemesi yayınladılar. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan yeni güncelleme, bilhassa PlayStation 5 ve Xbox Series için önemli yenilikler getiriyor. Detaylar haberimizde.

Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu bu ay içerisinde çıkışını gerçekleştirmişti. Viking çağında geçen oyunda, savaş ve zafer hikayeleri ile büyüyen Eivor rolünde olacağız. Kardeşi Sigurd açısından sorumluluğu ve kişisel zafer tutkusu arasında kalmış olan Viking baskıncısı, ülkesinde devam etmekte olan savaşların sonucu olarak azalan kaynaklar neticesinde Sigurd’un önerisi üzerine klanı ile İngiltere topraklarına doğru yola çıkmak durumunda kalmış ve esas macera da böylece başlamıştı.

Çıkışı sonrasında Assassin’s Creed Valhalla için bir takım güncellemeler yayınlanmıştı. Ancak kullanıcıların yaptığı geri dönüşler ışığında, halen çözülmesi gereken teknik hatalar ve yapılması gereken iyileştirmeler var. Ayrıca teknik yönden yeniliklerin de getirilmesi bekleniyordu. Bugün yayınlanmış olan yeni güncelleme ise bunların bir kısmını daha hallediyor.

Yeni Assassin's Creed Valhalla Güncellemesi Detayları

TSİ 15:00 sıralarında, eski ve yeni nesil konsollar ve PC için yeni Assassin’s Creed Valhalla güncellemesi yayınlandı. Versiyonu 1.0.4 olacak güncellemenin en büyük getirisi, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için aralarında tercih yapabileceğiniz Grafik ve performans modları olması. Günümüzdeki çoğu oyunda görebildiğiniz bu mod sayesinde, oyunun teknik anlamda öne çıkmasını istediğiniz yönünü belirleyebileceksiniz. Verilen detaylara göre Performans modunu seçtiğinizde, 60 FPS akıcılığın sağlana bilmesi için çözünürlük buna göre ayarlanacak. Kalite modunu seçerseniz de azami çözünürlükte 30 FPS akıcılık sağlanacak. Oyunun Xbox Series S versiyonunda, sadece Kalite modunun olacağı söyleniyor.

Güncelleme notlarında yazan diğer yenilikler ise giriş ekranına yeni bir fon resminin, görsellerin geliştirilmesi için çeşitli görsel efektlerin, merkezi yetenekleri açarken yol üzerindeki bütün ara yeteneklerin otomatik olarak atanması için bir seçenek ve rün menüsüne kategorilerin eklenmesi gibi yenilikler var. Tüm rünler artık silah ve zırh rünleri olarak kategorize ediliyorlar. Ayrıca fabrik limiti seksen ikiye çıkartılırken, tüccarlara fabrik de ekleniyor. Ne var ki bunun için yerleşkenizin seviyesi altı olması gerekecek. Oyunun haritasına da sunak gereksinimleri ekleniyor.

Son olarak, 1.0.4 güncellemesi ile Assassin’s Creed Valhalla oyununun genelinde performans, kararlılık, kayıt dosyaları, grafik, ses, animasyon, oynanış, yapay zeka, araştırma görevler, yan etkinlikler, arayüz, yetenekler ve baskınlar dahil birçok açıdan dengeleme ayarlamaları ve iyileştirmeler de gerçekleştiriliyor.