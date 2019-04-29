Yeni Atak Helikopteri İlk Defa Vitrine Çıkıyor

Yapılan en önemli savunma sanayii fuarları arasında yer alan IDEF’19 önemli bir ilke sahne oluyor. Bugün yapılan açıklama ile Atak helikopterinin “ağır abisi” olarak anılan Atak-2 yani Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk defa vitrine çıkacağı belirtildi.

22 Şubat'ta Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) bu konuda daha önce başlayan çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF'19'a yetiştirdi.

Atak-2 helikopterinin fuar sırasında TUSAŞ standında ilk Atak helikopteri ve şirketin diğer havacılık araçlarıyla birlikte yerini alacağı dile getirildi. Anadolu Ajansı, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri son fuar hazırlıkları sırasında çekilmiş fotoğrafına ulaştı. Fotoğrafta, helikopterin fuarda, yerli mühimmatların maketleriyle donatılmış şekilde sergileneceği görüldü.

Atak-2 helikopterinin mevcut Atak helikopterinden yaklaşık 2 kat kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada az sayıda örneklerden olacağı aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. 10 ton sınıfındaki helikopter, 2 turboşaft motora sahip olacak ve bin 200 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyacak. Tandem kokpitli helikopter, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek. Helikopter, çevresel etmenlere dayanıklı, yüksek ileri hız limitine sahip olacak. Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak helikopterde, yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.